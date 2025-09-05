S&P Global Ratings relève les notes de trois grandes banques vietnamiennes

S&P Global Ratings a relevé les notes de crédit à long terme de trois grandes banques, reflétant la résilience accrue du système financier du pays et une croissance économique toujours supérieure à la moyenne.

L’agence de notation a relevé la note de Vietcombank de BB à BB+, celle de Techcombank de BB- à BB et celle d’Eximbank de B+ à BB-. Les notes des émetteurs à court terme restent à B, avec des perspectives stables.

Parallèlement, l’évaluation du risque pays du secteur bancaire vietnamien (BICRA) a été améliorée, passant du niveau 9 au niveau 8.

S&P a noté que l’économie vietnamienne devrait croître de 5,9% en 2025 et de 6,0% en 2026, dépassant ainsi les prévisions régionales de 4,1% pour l’Asie-Pacifique.

La croissance est soutenue par de solides flux d’investissements directs étrangers (IDE), une main-d’œuvre compétitive et de plus en plus qualifiée, et la vigueur continue du secteur manufacturier. L’électronique, les téléphones portables et les textiles restent les principales industries d’exportation.

Selon le rapport, la stabilité macroéconomique du Vietnam et la fiabilité de son réseau logistique d’exportation ont renforcé son attractivité pour les entreprises mondiales.

La consommation privée bénéficie également de meilleures opportunités d’emploi et de la hausse des salaires. La reprise du tourisme, conjuguée à une politique monétaire accommodante, devrait soutenir davantage la croissance.

S&P a souligné que le secteur bancaire vietnamien reste principalement financé par les dépôts des clients, avec un taux d’épargne intérieure de 35 à 37% du PIB au cours des cinq dernières années, offrant un tampon stable. Les ménages représentent près de la moitié du total des dépôts.

La Banque d’État du Vietnam a abaissé ses taux directeurs à 3%, contre un pic de 4,5% en 2023, contribuant ainsi à réduire les coûts de crédit pour les emprunteurs.

La qualité des actifs s’est également améliorée.

Le ratio de prêts non performants (PNP) est tombé à 4,1% en 2024, contre 4,5% en 2023. S&P attribue cette baisse à une croissance plus forte des prêts, à la reprise du secteur immobilier et à la baisse des taux d’intérêt. Les nouvelles règles relatives à la réalisation des garanties, qui entreront en vigueur en octobre 2025, devraient aider davantage les banques à résoudre leurs créances douteuses.

L’agence de notation a également souligné que l’incertitude commerciale, notamment les mesures tarifaires américaines, pose des problèmes. Cependant, le taux tarifaire moyen actuel de 20% est bien inférieur aux 46% annoncés plus tôt cette année, ce qui limite l’impact direct sur le secteur bancaire. Les prêts aux industries exportatrices ne représentent que 3 à 5% du total des prêts du secteur bancaire.

Le ratio crédit au secteur privé/PIB du Vietnam reste élevé, à environ 136% en 2024, ce qui pourrait accroître le risque de crédit en cas de ralentissement économique. Les normes de transparence sont également à la traîne par rapport à leurs homologues régionaux, et une feuille de route claire pour l’adoption de Bâle III fait encore défaut. Néanmoins, les réformes récentes, notamment une surveillance plus stricte des transactions entre parties liées et des règles de divulgation renforcées, sont considérées comme des avancées vers une meilleure gouvernance.

S&P a déclaré que des conditions d’exploitation favorables renforceront la résilience du secteur, avec le soutien continu du gouvernement pour la liquidité et la stabilité si nécessaire. L’agence de notation a souligné l’intervention rapide lors de la crise de la Saigon Commercial Bank en 2022, preuve de la capacité des autorités à préserver la confiance des déposants.

Dans l’ensemble, les revalorisations de S&P témoignent d’une confiance accrue dans le système financier vietnamien, soutenu par une forte dynamique de croissance et des réformes institutionnelles, même si les risques liés au commerce extérieur et à l’expansion rapide du crédit persistent.

