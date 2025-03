Les prix du sucre au Vietnam évoluent à contre-courant des tendances mondiales

Alors que les prix du sucre en Indonésie, aux Philippines et en Chine ont augmenté le mois dernier, les prix du sucre au Vietnam ont enregistré une baisse.

Nguyên Van Lôc, président de l’Association vietnamienne de la canne à sucre et du sucre, a déclaré qu’en février, les prix du sucre au Vietnam avaient fortement chuté en raison de la faible demande du marché après le Têt (Nouvel An lunaire), tandis que l’offre restait abondante.

Fin février, le prix du sucre de canne produit localement, selon la qualité et la granulométrie, et celui du sucre de contrebande avaient chuté en moyenne de 1.600 dôngs (0,06 USD) par kg par rapport au début du mois, a-t-il déclaré.

Concernant les perspectives du marché pour mars et avril, Nguyên Van Lôc a prédit que la demande resterait faible en raison des conditions de marché post-Têt (Nouvel An lunaire) et d’une consommation croissante d’édulcorants liquides tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHF).

Parallèlement, il a déclaré que l’offre de sucre devrait rester abondante, notamment pour le sucre de la nouvelle récolte 2024-2025 et le sucre invendu de la saison de trituration 2023-2024.

Nguyên Van Lôc a également indiqué que les sucreries vietnamiennes traitent actuellement la récolte 2024-2025, certaines ayant déjà cessé leurs activités en raison de la pandémie. La production sucrière cumulée, du début de la saison à fin février, a atteint 5,08 millions de tonnes de canne à sucre broyée, produisant 476.000 tonnes de sucre de différentes variétés.

"Le marché continuera de faire face à une offre excédentaire, ce qui entraînera une baisse plus marquée des prix du sucre. Le sucre illicite et importé de l’ASEAN continuera de dominer le marché, rendant difficile la consommation du sucre de canne produit dans les mois à venir", a-t-il déclaré.

En revanche, selon l’Administration philippine de réglementation du sucre (SRA), les prix du sucre sont restés élevés en février. Le prix de gros du sucre raffiné dans la zone métropolitaine de Manille, mesuré en pesos philippins par sac de 50 kg, était de 3 629 PHP (63,36 USD) le 18 février et de 3.625 PHP (63,29 USD) le 25 février, soit environ 1,27 USD par kilogramme.

En Indonésie, le Centre de données et les systèmes d’information du ministère indonésien du Commerce ont indiqué que le prix moyen du sucre, mesuré en roupies indonésiennes par kilogramme, était le 25 février de 18.600 IDR (1,13 USD) le 18 février et de 18.700 IDR (1,14 USD).

Nguyên Van Lôc a cité des données de l’Organisation internationale du sucre (ISO) de février indiquant une tendance à la hausse des prix du sucre brut et raffiné sur le marché mondial des matières premières. Cette hausse était due aux inquiétudes concernant la baisse de la production en Inde, l’un des principaux producteurs mondiaux de sucre.

Des rapports ont également indiqué que des précipitations inférieures à la moyenne au Brésil avaient freiné la croissance de la canne à sucre dans certaines régions. Si la sécheresse persiste, la récolte sucrière, prévue pour débuter en avril, pourrait être retardée, ce qui impacterait davantage la production.

Selon le rapport de marché de l’ISO de février, le déficit sucrier mondial prévu pour la campagne 2024-2025 était de 4,9 millions de tonnes. Le prix mondial moyen du sucre s’est établi à 530,71 USD la tonne en février, contre 496,37 USD en janvier et 529,06 USD en décembre 2024. Cependant, fin février et début mars, les prix mondiaux du sucre ont montré des signes de baisse, fortement influencés par l’expiration des contrats de sucre brut de mars.

Le volume des livraisons de sucre à la bourse a atteint un niveau record pour un contrat de mars, dépassant 1,7 million de tonnes. Ces livraisons importantes suggèrent une faible demande, forçant les détenteurs de sucre à écouler leurs stocks.

