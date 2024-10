La canne à sucre vietnamienne, 1re place au sein de l'ASEAN en termes de productivité

Grâce au renforcement de la mécanisation dans la production, à l’application de la technologie 4.0 dans la culture et à la prise de mesures de défense commerciale, la filière canne à sucre a enregistré une croissance significative. En particulier, pour la première fois, elle occupe la première place en Asie du Sud-Est en termes de productivité, selon l’Association vietnamienne de la canne à sucre et du sucre (Vietnam Sugarcane and Sugar Association - VSSA).