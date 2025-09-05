Pêche INN : Cân Tho déterminée à lever le “carton jaune” européen

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, s’engage résolument à prévenir toute infraction des navires de pêche locaux à la réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales déploient des efforts coordonnés pour exercer un contrôle strict sur les navires opérant dans la zone, renforçant inspections et examens afin d’empêcher toute embarcation non conforme de prendre part aux activités de pêche. Cette démarche illustre la détermination de la ville à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), a déclaré Quach Thi Thanh Binh, directrice adjointe du Département municipal de l’agriculture et de l’environnement.

Selon elle, la pêche constitue un contributeur majeur à la croissance du secteur agricole, forestier et halieutique de Cân Tho en 2025, avec un objectif d’augmentation de 3,53%. Pour y parvenir, le secteur doit non seulement maintenir une superficie aquacole de 96.500 hectares et atteindre une production totale de 782.958 tonnes de produits aquatiques et marins, mais aussi veiller à ce qu’aucun navire ne contrevienne aux règles de lutte contre la pêche INN.

Afin de concrétiser ces objectifs, les unités concernées prévoient de renforcer la supervision de la traçabilité des produits de la mer, garantissant une stricte conformité aux réglementations.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, en coopération avec les garde-côtes et les autorités locales, applique un contrôle rigoureux des navires. Une attention particulière est portée à la conformité des documents légaux et au fonctionnement continu des équipements de surveillance des navires (VMS) pour toutes les embarcations en mer.

"Nous appliquons des mesures strictes pour empêcher les navires de pêche de se livrer à des activités illicites dans les eaux étrangères ; 100 % des cas de violation seront enquêtés et sanctionnés", a affirmé Quach Thi Thanh Binh.

En outre, la ville mène des campagnes de sensibilisation et des formations sur la lutte contre la pêche INN, à l’intention des pêcheurs ainsi que des organisations et individus concernés.

Au 8 août dernier, Cân Tho recensait une flotte de 797 navires, d’une puissance totale de 210.377 CV. Parmi eux, 347 mesurent 15 mètres ou plus et 58 sont dédiés au soutien logistique. Tous les navires de plus de 15 mètres ont déjà installé des équipements de surveillance, et la totalité des 797 navires disposent d’un permis de pêche.

VNA/CVN