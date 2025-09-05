Intensifier les inspections des projets en suspens

Le 5 septembre après-midi, en présidant une réunion du Comité de direction 751, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a souligné la nécessité de renforcer les activités d’inspection et de contrôle des projets en suspens, afin de garantir rigueur, transparence et respect du calendrier fixé.

Photo: VNA/CVN

Créé par la décision n°751/QD-TTg, le Comité de direction 751 est dirigé par le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh, avec le ministère des Finances comme organe permanent. Depuis sa consolidation en avril 2025, le Comité a mis en place le système de base de données 751, recensant près de 3.000 projets présentant des difficultés, classés par groupes et par niveaux de compétence. Des missions d’inspection ont également été menées dans plusieurs localités, permettant de débloquer certains projets majeurs.

Le vice-Premier ministre a salué les résultats obtenus et a demandé au ministère des Finances de finaliser un rapport en la matière pour le soumettre au gouvernement et au Bureau politique. Il a en outre appelé les membres du Comité à poursuivre la supervision des localités pour recenser les projets en suspens et proposer des solutions appropriées.

Photo: VNA

Auparavant, lors d’une réunion avec la permanence du Comité du Parti de la province de Dông Nai, Nguyên Hoà Binh avait rappelé que le Bureau politique avait autorisé une expérimentation dans cinq localités pour lever les obstacles liés aux projets en suspens. Les premiers résultats sont jugés positifs. À Dông Nai, 255 projets rencontrant des difficultés prolongées nécessitent un déblocage rapide afin de stimuler la croissance économique.

VNA/CVN