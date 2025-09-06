Le Vietnam affiche un excédent commercial de près de 14 milliards de dollars en huit mois

Selon des données récemment publiées par l'Office national des statistiques du ministère des Finances, le Vietnam a enregistré au cours des huit derniers mois un excédent commercial estimé à 13,99 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Le commerce extérieur s'est élevé à 597,93 milliards de dollars, en hausse de 16,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations ont progressé de 14,8% et les importations de 17,9%.

Pour le seul mois d'août, le chiffre d'affaires à l'export a atteint 43,39 milliards de dollars, en hausse de 2,6% en glissement annuel. Le secteur économique national a enregistré une progression de 2,4%, avec 9,16 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers, notamment grâce aux exportations de pétrole brut, a crû de 2,6%, atteignant 34,22 milliards de dollars.

De janvier à août, les exportations ont totalisé 305,96 milliards de dollars (+14,8%). Le secteur domestique a contribué à hauteur de 76,69 milliards de dollars (+3,2%), soit 25,1% du total. Le secteur à capitaux étrangers, incluant le pétrole brut, a généré 229,27 milliards de dollars (+19,3%), représentant 74,9% du chiffre d'affaires global à l'export.

Durant cette période, 29 produits d'exportation ont dépassé la barre du milliard de dollars, représentant 92,1% de la valeur totale des exportations. Parmi eux, sept produits ont franchi les 10 milliards de dollars, soit 67,8% du total.

Répartition par catégorie : produits industriels transformés, 271,06 milliards de dollars (88,6%) ; produits agricoles et forestiers, 25,92 milliards (8,5%) ; produits aquatiques, 7,15 milliards (2,3%) ; produits pétroliers et minéraux, 1,83 milliard (0,6%).

Côté importations, le Vietnam a dépensé 291,97 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, soit une hausse de 17,9% en glissement annuel. Trente-huit produits ont dépassé le milliard de dollars en valeur d'importation, représentant 91,2% du total, tandis que deux produits ont franchi la barre des 10 milliards.

Les États-Unis demeurent le premier marché à l'export du Vietnam, avec un chiffre d'affaires de 99,1 milliards de dollars, tandis que la Chine conserve sa position de principal fournisseur, avec 117,9 milliards de dollars d'importations.

VNA/CVN