Inauguration du Pavillon Vietnam au Salon international Maison & Objet en France

Le 4 septembre, l’Association vietnamienne de l’artisanat (VIETCRAFT) et le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France - Vietnam (CCIFV), ont inauguré le Pavillon Vietnam au Salon international du mobilier et de l’artisanat d’art Maison & Objet 2025.

Photo : VNA/CVN

Organisé jusqu’au 8 septembre au Parc des expositions de Villepinte, au Nord de Paris, l’événement réunit plus de 30 entreprises vietnamiennes qui présentent une large gamme de produits dans les domaines de la décoration intérieure et extérieure ainsi que de l’artisanat, sur une superficie totale d’environ 350 m². Le Pavillon Vietnam attire l’attention des visiteurs grâce à un design moderne et impressionnant, marqué par l’identité visuelle "Vietnam Lifestyle" et "Hô Chi Minh Pavilion".

Cette année, l’exposition constitue une occasion de mettre en valeur la le partenariat stratégique globale Vietnam - France, de renforcer l’image de la communauté des entreprises vietnamiennes en France et de promouvoir, auprès des amis internationaux, le potentiel économique dynamique et ouvert du Vietnam.

S’exprimant devant le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, s’est réjoui de constater la présence nombreuse, forte et impressionnante des entreprises vietnamiennes. Il a souligné qu’il s’agissait également d’un "cadeau spécial" pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale, ajoutant que les "couleurs" présentées à l’exposition reflétaient l’identité, l’âme et le style d’un Vietnam en pleine intégration et en plein essor, ainsi que l’image d’un pays riche en potentiel et d’un partenaire fiable, respecté sur la scène commerciale internationale.

Pour sa part, Adam Koulaksezian, directeur exécutif de la CCIFV, a rappelé que Maison & Objet était un salon de tout premier plan, considéré comme une référence internationale dans le secteur de la décoration et de l’ameublement. L’objectif de la CCIFV est de bâtir un pavillon vietnamien regroupant divers groupes de produits afin de présenter de manière globale les atouts du Vietnam au public français et européen.

Après Maison & Objet 2025, l’ambition de la CCIFV sera d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans la promotion de leurs produits textiles et agricoles auprès des consommateurs.

Créé en 1995, Maison & Objet rassemble cette année plus de 3.000 exposants et 80.000 visiteurs professionnels venus de 155 pays. Il s’agit du plus grand et prestigieux salon européen dédié à l’art de vivre contemporain. L’édition 2025 marque en outre le 30e anniversaire de Maison & Objet, une occasion de connecter les entreprises du monde entier, dont celles du Vietnam, au marché international.

VNA/CVN