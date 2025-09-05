La Région 4 de la Garde côtière du Vietnam intensifie sa lutte contre la pêche INN

Le commandement de la Région 4 de la Garde côtière du Vietnam a fait état des résultats significatifs d’une campagne d’un mois visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), menée du 1er août au 2 septembre, conformément à une directive du Premier ministre et du ministère de la Défense.

>> Dà Nang lance une campagne de lutte contre la pêche INN

>> Cân Tho lance une campagne intensive contre la pêche INN

>> Khanh Hoa lance une campagne d’émulation contre la pêche INN

L’unité a déployé 25 patrouilleurs pour surveiller la zone maritime du sud-ouest, notamment les eaux frontalières avec le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande. Près de 8.000 bateaux de pêche ont été suivis, tandis que les agents ont contacté directement 823 propriétaires de navires ayant perdu les signaux du Système de surveillance des navires (VMS).

Photo : VNA/CVN

Les autorités ont également renforcé le contrôle des bateaux qualifiés de "trois non" – sans immatriculation, sans permis de pêche et sans certificat de navigabilité -, ainsi que des bateaux ancrés sur des îles, les empêchant ainsi de pénétrer dans les eaux étrangères.

Au cours de cette campagne, sept bateaux de pêche et 74 membres d’équipage ont été sanctionnés pour de graves infractions à la pêche INN, notamment le transport de dispositifs VMS retirés d’autres bateaux.

Des amendes administratives totalisant plus de 300 millions de dôngs ont été infligées à 32 bateaux. De plus, l’unité a découvert trois cas de transport illégal de carburant, portant sur 186.000 litres de diesel, et a fourni une assistance médicale d’urgence à deux pêcheurs blessés.

Parallèlement aux mesures de répression, le commandement de la région 4 des garde-côtes a renforcé la communication et la sensibilisation juridique. Les agents ont contacté directement plus de 5.200 pêcheurs sur 678 bateaux et ont diffusé des informations via les systèmes de communication maritime à plus de 25.000 membres d’équipage. L’unité a également diversifié ses supports de communication afin de rendre la réglementation plus accessible et plus pratique pour les pêcheurs.

Un point fort de la campagne a été l’organisation de trois procès simulés en coordination avec le journal Công Ly (Justice), organe officiel de la Cour populaire suprême, et le tribunal militaire de la zone militaire 9.

Organisés à An Giang, Cà Mau et Cân Tho, ces événements ont attiré plus de 1.500 participants et ont contribué à sensibiliser les pêcheurs locaux aux conséquences des infractions à la pêche INN, du retrait des dispositifs VMS à la violation des eaux étrangères, et à la nécessité de se conformer à la loi.

Le colonel Nguyên Van Tranh, commandant adjoint des affaires juridiques du commandement de la région 4 de la Garde côtière du Vietnam, a exhorté les unités à maintenir leur dynamique, à tirer les leçons de la pratique et à adopter des mesures plus résolues et efficaces.

Il a souligné que la prévention de la pêche INN était essentielle pour lever le "carton jaune" de la Commission européenne et bâtir un secteur de la pêche durable pour le développement à long terme du Vietnam.

VNA/CVN