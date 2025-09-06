Le Vietnam attire plus de 26 milliards de dollars d'IDE en huit mois

Le Vietnam a attiré 26,14 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des huit premiers mois de l'année, en hausse de 27,3% en glissement annuel, selon l'Office national des statistiques du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Le montant des investissements effectivement réalisés est estimé à 15,4 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé enregistré sur les cinq dernières années.

Concrètement, entre janvier et août, 2.534 nouveaux projets ont été recensés, totalisant plus de 11,03 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 12,6% en nombre de projets, mais une baisse de 8,1% en valeur par rapport à la même période de 2024. Par ailleurs, 996 projets en activité ont fait l'objet d’ajustements de capital, soit une hausse de 85,9%.

Les investisseurs étrangers ont également réalisé 2.245 opérations d'apport de capital et d'achat d'actions, pour une valeur totale de 4,46 milliards de dollars, en progression de 58,8% sur un an.

Durant cette période, le secteur manufacturier est demeuré le plus attractif pour les IDE. En incluant les nouveaux enregistrements et les ajustements, les capitaux investis y ont atteint 13,64 milliards de dollars, soit 62,9% du total.

Parmi les 78 pays et territoires ayant investi au Vietnam, Singapour est arrivé en tête avec 3,06 milliards de dollars (27,8% du total), suivi de la Chine (2,65 milliards), de la Suède, du Japon, de Hong Kong (Chine), de Taïwan (Chine) et des États-Unis.

Sur la même période, les investissements vietnamiens à l'étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements, ont atteint 426,5 millions de dollars, soit 2,9 fois plus qu'un an auparavant.

VNA/CVN