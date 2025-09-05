Lego mise sur le Vietnam pour consolider sa stratégie mondiale

L'inauguration d'une nouvelle usine au Vietnam permet à Lego de bâtir une chaîne d'approvisionnement régionale. Cette démarche, soulignée par Sputnik, vise à capitaliser sur la croissance exponentielle de la classe moyenne asiatique, moteur essentiel de la demande des consommateurs.

Photo : Van Huong/VNA/CVN

Le quotidien français Les Echos estime que la nouvelle usine au Vietnam et des investissements massifs aux États-Unis soutiennent la stratégie d'expansion de Lego. Le géant danois du jouet continue de gagner des parts de marché.

Alors que les États-Unis installent méthodiquement leurs barrières douanières - compliquant la vie de nombreux secteurs, de l'automobile jusqu'au textile -, Lego, le numéro un mondial du jouet, parvient à naviguer dans cette période périlleuse.

Récemment, le groupe a publié des résultats semestriels présentant des hausses à deux chiffres, tant pour ses revenus, que pour son résultat opérationnel. Au premier semestre 2025, son chiffre d'affaires a atteint 5,4 milliards de dollars, soit une progression de 13% en variation annuelle, surpassant significativement la croissance de ses principaux concurrents, Mattel et Hasbro. Le bénéfice d'exploitation a également progressé de 10%, s'élevant à environ 1,4 milliard de dollars.

L'inauguration en avril dernier de son usine au Vietnam marque une étape majeure pour Lego. Ce site de production, le tout premier du groupe en Asie du Sud-Est, a pour ambition de devenir un pilier de sa stratégie de développement dans la région Asie-Pacifique.

Parallèlement, Lego renforce sa présence aux Amériques en construisant un nouveau siège régional à Boston et en développant un vaste projet d'usine et de centre de distribution de 185 000 m² en Virginie. Cet investissement colossal de 1,5 milliard de dollars devrait être opérationnel à partir de 2027. Le groupe continue également d'investir dans l'extension des lignes de production de ses usines existantes au Mexique et en Hongrie.

Photo : Van Huong/VNA/CVN

Interrogé par Bloomberg, Niels B. Christiansen, PDG du groupe Lego, a affirmé que le marché du jouet continue de croître cette année, mais que Lego avait progressé plus rapidement et gagnant ainsi des parts de marché supplémentaires. Il a souligné que le marché mondial avait enregistré une croissance d'environ 7% durant cette période.

Pour pleinement exploiter le développement de la classe moyenne asiatique, Lego ne se contente pas de son usine vietnamienne. Le groupe a aussi inauguré, en début d'année, ses premiers magasins dans les mégalopoles indiennes de Delhi et Bangalore. En Chine, après une année 2024 plus difficile, les ventes montrent désormais des signes de reprise positifs.

Actuellement, Lego opère six usines à travers le monde, réparties au Danemark, en Hongrie, en République tchèque, au Mexique, en Chine et au Vietnam. Selon M. Christiansen, cette diversification des sites de production confère au groupe une flexibilité essentielle pour faire face aux fluctuations du marché international.

VNA/CVN