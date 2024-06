Hausse de la production industrielle de Kiên Giang au premier semestre

>> La production industrielle de Kiên Giang en hausse de plus de 12%

>> La province de Kiên Giang résolue à faire retirer le "carton jaune"

Selon le Service provincial de l’industrie et du commerce, les exportations de Kiên Giang pendant cette période atteint plus de 470,8 millions d'USD, soit une hausse de 14,54% en rythme annuel. Au second semestre, la province vise une production industrielle de plus de 29.947 milliards de dôngs et un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 454,50 millions d'USD.

VNA/CVN