Soirée de musique latino-américaine à Hanoï

>> Le rock vietnamien à l'honneur : Buc Tuong électrise le public indien

>> Des concerts attrayants stimulent la demande touristique au Vietnam

>> HOZO 2024, une destination culturelle attrayante à Hô Chi Minh-Villle

Le programme de la soirée s'articulait autour de deux temps forts. La première partie était dédiée aux prestations artistiques d'artistes professionnels et amateurs représentant les ambassades, associations et organisations affiliées à l'Union des organisations d'amitié de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont ensuite dansé au son d’une musique entraînante et dégusté des plats et des boissons latino-américains. Cet échange culturel vise à promouvoir la culture de pays d'Amérique latine, ainsi qu'à renforcer la solidarité, l'amitié entre le peuple vietnamien et ses amis internationaux.

Après 11 éditions, la soirée a rassemblé un public toujours plus nombreux, composé non seulement de la communauté latino-américaine, mais aussi d'amateurs de musique et de danses latines, vietnamiens et internationaux.

L’événement a réuni des ambassadeurs, des chargés d'affaires et des représentants d'ambassades au Vietnam, en particulier des pays d'Amérique latine ; des dirigeants du Comité central de l'Association d'amitié du Vietnam avec les pays d'Amérique latine, de Hanoï, d'associations d'amitié, d'organisations membres de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï ; des membres de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba de Hanoï ; de personnes ayant étudié ou travaillé dans les pays d'Amérique latine et d'autres.

En ouvrant l'événement, Nguyên Ngoc Ky, président de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, a rappelé que cette soirée était conçue pour mettre en valeur la richesse culturelle des pays d'Amérique latine, tout en renforçant les liens de solidarité et de compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et latino-américain. C'était également l'occasion idéale de célébrer ensemble l'arrivée de la nouvelle année. À cette occasion, l'ambassadeur d'Argentine, Marcos A. Bednarski, a exprimé son optimisme quant au renforcement continu des relations entre le Vietnam et l'Amérique latine l'année prochaine.

VNA/CVN