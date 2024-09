Déclaration commune Vietnam - Cuba

Le Vietnam et Cuba ont publié une Déclaration commune sur le renforcement de la solidarité traditionnelle, de l'amitié spéciale et de la coopération intégrale au cours de la nouvelle période, lors de la visite d'État du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm à Cuba.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, son épouse et une haute délégation vietnamienne ont effectué une visite d’État à Cuba, à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez et de son épouse.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur le renforcement de la solidarité traditionnelle, de l'amitié spéciale et de la coopération intégrale au cours de cette nouvelle période.

Les deux parties apprécient hautement les résultats de la visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm. Il s'agit de la première visite du secrétaire général du Parti et du président vietnamien à Cuba. Cette visite constitue une étape importante dans les relations Vietnam - Cuba, faisant entrer les relations bilatérale dans une nouvelle période.

Les deux parties sont convenues de promouvoir les activités d'échange de délégations, en particulier de délégations de haut niveau. Elles saluent la signature du Plan de coordination entre des commissions des deux Partis et conviennent d'organiser avec succès la 6e Conférence théorique entre les deux Partis et la 2e Conférence scientifique sur la vision révolutionnaire du Président Hô Chi Minh et du leader historique de la Révolution cubaine Fidel Castro, prévue en 2025 à Cuba.

Les deux parties affirment l'importance de continuer à promouvoir les échanges et la coopération décentralisée ; saluent la signature des documents de coopération entre le Comité provincial du Parti de Vinh Phuc et le Comité provincial du Parti de Mayabeque, entre le Comité populaire de la province de Quang Tri et le ministère cubain de la Santé, et entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque centrale de Cuba, entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et le ministère de l'Agriculture de Cuba.

Les deux dirigeants saluent les résultats de la première réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba visant à mettre en œuvre le Protocole de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée nationale de Cuba. Les deux parties se concentrent sur la coordination entre les deux organes législatifs, sont tombés d’accord sur le renforcement de la coopération juridique et judiciaire pour créer un couloir juridique pour les activités économiques, commerciales et d'investissement bilatérales.

Les plus hauts dirigeants des deux pays sont convenus de poursuivre une coopération étroite dans les domaines de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères. Ils s’engagent à déployer des efforts conjoints pour promouvoir et approfondir la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d'investissement, à profiter pleinement de l’Accord commercial Vietnam - Cuba pour augmenter le chiffre d’affaires et diversifier le commerce bilatéral.

Les deux parties s’accordent pour élargir leur coopération dans des domaines potentiels, notamment l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les services médicaux, l'énergie, les télécommunications, le tourisme, la construction, les transports, la haute technologie, la transformation numérique et d’autres.

Cuba soutient et encourage la présence et la participation des entreprises et des projets vietnamiens au processus de développement socio-économique de Cuba et créera des conditions favorables à leurs activités.

La partie cubaine remercie le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien à Cuba dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les deux parties ont examiné et évalué l'efficacité des projets de coopération agricole ces derniers temps, sont convenues de renforcer la recherche et ont proposé de mettre en œuvre un nouveau modèle de coopération en matière de production agricole pour aider Cuba à améliorer sa capacité de production, à développer le secteur agricole et à garantir la sécurité alimentaire, conformément aux caractéristiques et aux conditions de chaque pays.

Les deux parties prennent en haute estime les résultats des échanges entre les deux peuples ces derniers temps ; sont unanimes au renforcement des échanges entre les organisations sociopolitiques et les localités des deux pays ; veillent à éduquer la jeune génération afin qu'elle respecte, préserve et développe toujours les relations particulières, exemplaires et fidèles entre les deux nations. Les deux parties déclarent 2025 comme l’"Année de l'amitié Vietnam - Cuba".

Les deux dirigeants soulignent la similitude totale à propos des questions internationales d'intérêt commun ; précisent que les différends internationaux doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies. Ils constatent que les relations entre les pays doivent être construites sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de l'autodétermination des peuples et des principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Les deux dirigeants réaffirment le droit inaliénable de toutes les nations : se développer de manière égale, conformément à leurs conditions nationales, sans discrimination ni ingérence extérieure. Ils insistent sur la nécessité d'accroître l'utilisation responsable des technologies de l'information, des communications, de l'Internet des objets, en particulier de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux pour promouvoir le développement, le bonheur, l'harmonie, la paix et la connaissance.

Les deux dirigeants expriment la satisfaction de leur soutien actif et mutuel au sein des organisations internationales et lors des forums multilatéraux, dont les deux pays sont membres, en particulier les Nations unies et les principaux forums multilatéraux des Partis internationaux.

Le Vietnam soutient constamment la juste cause du peuple cubain, exigeant la levée immédiate et inconditionnelle de l'embargo économique, commercial et financier unilatéral et injustifié contre Cuba ; appelle à ce que Cuba soit immédiatement retirée de la liste unilatérale des pays soutenant le terrorisme. Le Vietnam soutient les efforts visant à améliorer les relations entre Cuba et les États-Unis ainsi qu'à élargir la coopération entre les deux pays sur des questions d'intérêt mutuel, sur la base de l'égalité, du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l’institution politique de chaque pays.

Les deux parties reconnaissent le rôle de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Forum de coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC) dans la promotion des relations d’amitié, de paix et de coopération, sur la base du respect mutuel, de la non-ingérence, de la tolérance et de la coexistence pacifique, comme indiqué dans la déclaration selon laquelle l'Amérique latine et les Caraïbes constituent la zone de paix.

