La presse mondiale suit de près le XIVe Congrès du Parti

Le XIV e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un événement politique majeur, suscitant un large intérêt de la presse internationale. De nombreux articles saluent son rôle dans l’orientation de l’avenir du pays et mettent en avant les réalisations accomplies en plus de 80 ans de développement.

Photo : VNA/CVN

Le 15 janvier, le site du ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé un entretien téléphonique entre le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et le secrétaire général Tô Lâm, à l’occasion du début de la nouvelle année et du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Xi Jinping a également souligné que l’année en cours marque la fin du 14e plan quinquennal de la Chine et qu’elle constitue une année clé dans la préparation du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a affirmé qu’il s’agit là d’événements importants pour les deux pays, propices à consolider les acquis pour avancer vers l’avenir.

Une année charnière

Dans un article intitulé "Le XIVe Congrès national du Vietnam : vision, réformes et objectifs de développement à l’horizon 2045", le Daily News Hungary rappelle que, depuis sa fondation en 1930, le PCV a organisé 13 congrès. Chacun a été lié à des missions politiques spécifiques, mais tous ont marqué des jalons essentiels dans le développement du Parti et de la nation. Dans la continuité des précédents congrès, le XIVe Congrès national du PCV est présenté comme un rendez-vous politique de grande portée pour le développement du Vietnam dans une nouvelle ère. Il ne se limite pas à dresser le bilan des cinq dernières années et à fixer les objectifs et tâches des cinq prochaines : il vise aussi à façonner la pensée stratégique, la vision et la ligne de développement du pays jusqu’au milieu du XXIᵉ siècle.

Sous le titre "Le Vietnam entre dans une nouvelle ère : le XIVe Congrès du Parti orientera l’avenir du pays jusqu’en 2045", Mundo Obrero, un média officiel du Parti communiste espagnol, indique également que le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam sera déterminant pour le destin du pays jusqu’au milieu du XXIe siècle. Sous le drapeau du Parti et dans l’héritage du Président Hô Chi Minh, le Vietnam entend consolider son ambition de devenir d’ici 2045 un pays développé, prospère et socialiste. Le Congrès se tient après plus de 80 ans de direction du Parti, un parcours marqué par l’indépendance nationale, la réunification du pays et une transformation sans précédent : d’un pays pauvre, le Vietnam est devenu une économie émergente intégrée au marché mondial, affichant une croissance durable et une amélioration continue du niveau de vie.

Une "feuille de route" nationale

Par ailleurs, les préparatifs du Vietnam pour le XIVe Congrès du Parti ont également fait la une de nombreux journaux et grandes agences de presse dans le monde, tels que Xinhua (Chine), Granma et Prensa Latina (Cuba) ou encore Tercera Información (Espagne). El Ciudadano, média numérique chilien de tendance gauche radicale, a aussi publié un article intitulé "Le XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam trace la feuille de route vers une nouvelle ère de développement et d’unité nationale", affirmant qu’il s’agit d’un événement "particulièrement majeur". Selon l’auteur, suite à l’indépendance obtenue en 1945 et à la réunification en 1975, le Vietnam est aujourd’hui devenu une économie dynamique, offrant à la population des conditions de vie de plus en plus favorables.

Phuong Nga/CVN