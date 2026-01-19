XIVe Congrès du Parti : les fondements économiques clés

Selon le D r . Hô Quôc Tuân, maître de conférences senior à l’Université de Bristol, les résultats obtenus par le Vietnam durant la période 2020-2025, lorsque le pays a maintenu un taux de croissance élevé, tout en conservant des moteurs essentiels dans les exportations et en valorisant progressivement ses ressources internes.

Au cours du mandat 2020-2025, la capacité du Parti à définir des orientations stratégiques et à piloter l’économie a été mise à l’épreuve dans des conditions d’une complexité sans précédent. Cette période n’a pas seulement été marquée par la gestion des crises, mais aussi par une clarification progressive du modèle de croissance et du positionnement de l’économie vietnamienne dans un contexte mondial instable.

Les chocs liés à la pandémie de COVID-19, les ruptures des chaînes d’approvisionnement, les rivalités stratégiques et les conflits commerciaux entre grandes économies, ainsi que la montée du protectionnisme, ont imposé des exigences inédites à la gouvernance macroéconomique.

Dans ce contexte, le maintien de la stabilité macroéconomique, la préservation des grands équilibres et l’enregistrement d’un taux de croissance figurant parmi les plus élevés de la région et du monde constituent une illustration éloquente de la justesse de la ligne de développement suivie par le Parti tout au long du mandat.

S’exprimant auprès d’un correspondant de la VNA à Londres (Royaume-Uni), le Dr. Hô Quôc Tuân, maître de conférences senior à l’Université de Bristol, a souligné les résultats obtenus par le Vietnam durant la période 2020-2025, lorsque le pays a "maintenu un taux de croissance élevé, tout en conservant des moteurs essentiels dans les exportations et en valorisant progressivement ses ressources internes". Selon lui, "l’année 2025 illustre le plus clairement cette dynamique : alors que de nombreux pays ont connu un ralentissement de la croissance et que les guerres commerciales se sont intensifiées à l’échelle mondiale, le Vietnam a continué d’afficher une croissance soutenue, tant en matière d’exportations que de performance économique globale".

La croissance de plus de 8% enregistrée en 2025 ne revêt ainsi pas une simple signification statistique, mais témoigne de la résilience et de la capacité d’adaptation de l’économie vietnamienne face à un environnement international volatil.

Outre ces performances, le mandat du XIIIe Congrès du Parti a été marqué par des avancées structurantes pour le développement à long terme. Le Dr. Hô Quôc Tuân a identifié deux points saillants majeurs : une percée significative en matière d’infrastructures, notamment avec le développement du réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville, et la capacité du Vietnam à maintenir un niveau élevé d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) par rapport aux pays de la région. Il a précisé que « ces deux dernières années, la croissance des IDE a ralenti dans plusieurs économies, tandis que celle du Vietnam est demeurée stable, avec un taux de décaissement élevé ».

Les progrès en matière d’infrastructures contribuent à lever les goulets d’étranglement, à améliorer la productivité et à renforcer la connectivité économique. Le maintien de flux d’IDE stables dans un contexte de concurrence régionale accrue reflète, pour sa part, l’efficacité de la politique d’intégration économique internationale proactive et la confiance des investisseurs dans la stabilité macroéconomique et les orientations de développement à long terme du Vietnam.

Toutefois, selon le Dr. Hô Quôc Tuân, l’économie vietnamienne fait face à plusieurs défis majeurs, notamment le vieillissement démographique, le changement climatique et l’intensification des différends commerciaux mondiaux. Il a affirmé : « Je pense que le Parti a identifié la bonne orientation », soulignant que pour devenir un pays puissant, le Vietnam doit viser non seulement une croissance rapide, mais aussi une croissance de meilleure qualité.

Dans l’ensemble, le mandat du XIIIe Congrès du Parti est largement considéré comme une période de réussite économique, non seulement en termes de résultats de croissance, mais surtout par le renforcement des fondements essentiels du développement à long terme, créant un socle solide pour une nouvelle étape de développement aux ambitions plus élevées.

