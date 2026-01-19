Le Vietnam réaffirme sa politique étrangère lors d’une rencontre avec des ambassadeurs

La vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Thi Thu Hang, a reçu, le 19 janvier à Hanoï, les ambassadeurs non résidents, présents au Vietnam à l’occasion du XIV e Congrès national du Parti.

Lê Thi Thu Hang a chaleureusement salué la présence des diplomates à cet événement politique majeur, soulignant que leur participation constituait un témoignage vivant de l’amitié, de la solidarité internationale et du soutien précieux accordé au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens.

La vice-ministre a affirmé que le XIVe Congrès national du Parti marquait une étape d’une importance capitale dans le processus de développement du pays. Cet événement ne se limite pas à dresser le bilan de 40 années de l’œuvre de Renouveau (Doi moi), mais définit également les orientations de développement pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Les décisions prises lors du Congrès visent à propulser résolument le Vietnam dans une nouvelle ère de développement.

Passant en revue les performances nationales, la diplomate vietnamienne a indiqué qu’en quatre décennies de Renouveau et cinq années de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, le Vietnam avait enregistré des avancées majeures sous la direction du Parti. En 2025, le PIB national était estimé à 514 milliards de dollars, se classant au 32ᵉ rang mondial, avec une croissance annuelle moyenne de 6,3 % sur la période 2021-2025.

Sur le plan diplomatique, Lê Thi Thu Hang a réitéré que, dans cette nouvelle ère, le Vietnam demeurait attaché à sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, réaffirmant sa volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Selon elle, le Vietnam considère la diplomatie et l’intégration internationale comme des missions essentielles et permanentes, promeut une intégration internationale globale, approfondie et efficace, renforce la diplomatie multilatérale et participe de manière plus proactive et responsable à la résolution des questions communes régionales et internationales.

Dans cet esprit, elle a exprimé le souhait de voir les ambassadeurs continuer à jouer leur rôle de passerelle afin d’approfondir la confiance politique et de dynamiser la coopération économique. Outre les secteurs traditionnels tels que l’agriculture et le textile, elle a appelé à élargir la coopération vers de nouveaux domaines, notamment la transformation numérique, les sciences et technologies, les énergies renouvelables et l’agriculture verte, tout en intensifiant les échanges entre les peuples.

De leur côté, les ambassadeurs se sont déclarés honorés d’assister au XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et ont exprimé leur haute estime pour les réalisations socio-économiques remarquables du Vietnam, saluant en particulier sa stabilité politique et son prestige croissant sur la scène internationale.

Réaffirmant l’importance qu’ils accordent aux relations avec le Vietnam, ils ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération économique ainsi que les échanges entre les peuples, s’engageant à œuvrer à la promotion de l’amitié et de la coopération multiforme avec le Vietnam, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement commun.

