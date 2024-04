La présidente p.i exprime sa gratitude aux anciens combattants à la victoire de Diên Biên Phu

Vo Thi Anh Xuân et sa suite ont rendu visite et offert des cadeaux au vétéran Nguyên Huu Châp, 93 ans, résidant dans le quartier de Him Lam, et au vétéran Nguyên Viêt Diêm, 94 ans, dans le quartier de Thanh Binh, ville de Diên Biên Phu.

Elle a exprimé son respect et sa gratitude pour les grandes contributions et sacrifices des soldats de Diên Biên à la grande victoire de Diên Biên Phu.

Elle a souhaité aux anciens combattants une bonne santé et espère qu’ils continueront d’être de bons exemples à suivre pour leurs enfants et petits-enfants.

Avec les bonnes traditions des "soldats de l'Oncle Hô" et l'esprit des "soldats de Diên Biên, ils continueront à contribuer au développement socio-économique de leur patrie, a-t-elle déclaré.

Vo Thi Anh Xuân a reconnu, apprécié et appelé le Comité provincial du Parti et les autorités locales à continuer à mieux mettre en œuvre les politiques de soutien aux pauvres et aux contributeurs à la révolution, en particulier à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu.

Le même jour, la présidente par intérim a visité le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu.

