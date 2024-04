Appel au lancement du Mois d'action national 2024 contre la violence domestique

Le Mois d'action national 2024 sur la prévention et le contrôle de la violence domestique se déroulera du 1 er au 30 juin.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux autres ministères, organes et organisations de niveau central, ainsi qu'aux Comités populaires de niveau provincial, d'organiser du 1er au 30 juin le Mois d'action national 2024 sur la prévention et le contrôle de la violence domestique.

Placé sous le thème "Mettre fin à la violence, cultiver l'amour", le Mois d’action national comprendra des meetings, des concours, des colloques, ainsi que des campagnes de communication dans les médias et sur les réseaux sociaux, et d’autres activités appropriées afin de diffuser largement les lois sur la prévention et le contrôle de la violence domestique.

VNA/CVN