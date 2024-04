Les ressources humaines : la clé de la qualité en tourisme

Les experts ont souligné l’importance de l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre touristique, notamment dans les domaines des technologies de l’information et du tourisme intelligent.

Manque de personnel qualifié

Le pays s’est fixé pour objectif d’ici 2030 de faire du tourisme un pilier de son économie et de devenir une destination mondiale de premier plan, dotée d’une capacité de développement touristique répondant aux exigences et aux objectifs du développement durable. Pour y parvenir, la demande de main-d’œuvre est immense, mais il y a toujours une grave pénurie de ressources humaines dans ce secteur.

Selon Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, à l’heure actuelle, seulement 60% des besoins en termes de main-d’œuvre de l’industrie du tourisme sont satisfaits et de nombreux travailleurs qualifiés se sont tournés vers d’autres secteurs. Cette situation a conduit de nombreuses entreprises touristiques, en particulier les établissements d’hébergement, à recourir à des travailleurs non formés.

Nguyên Quôc Ky, président du conseil d’administration de Vietravel, informe que le nombre d’employés dans les établissements d’hébergement n’est que d’environ 300.000. Pendant les périodes de pointe telles que les vacances et le Têt (Nouvel An lunaire), de nombreux établissements d’hébergement touristique sont confrontés à une importante pénurie de personnel.

En outre, la structure de la main-d’œuvre est inégale et manque cruellement de travailleurs hautement qualifiés, en particulier aux postes de direction. Ce déséquilibre conduit à des situations où certaines régions connaissent une forte croissance du nombre de touristes mais offrent des services instables et de faible qualité, ajoute-t-il.

Formation en fonction des besoins

L’Administration nationale du tourisme (ANTV) estime que l’ensemble du secteur a besoin d’environ 40.000 nouveaux employés chaque année et de 25.000 qui doivent acquérir de nouvelles compétences.

Les experts soulignent également que la demande touristique du public est de plus en plus diversifiée, et que la main-d’œuvre de ce secteur doit donc innover pour répondre aux besoins des visiteurs.

Nguyên Thanh Binh, du Bureau de gestion de l’hébergement touristique de l’ANTV, fait savoir que la tendance à la personnalisation des expériences touristiques, telles que les circuits en petits groupes, exigeait des services personnalisés. Le personnel des établissements d’hébergement doit donc être capable de répondre aux préférences individuelles et d’offrir à chaque client des services personnalisés.

Il souligne la tendance des expériences touristiques “uniques”, qui exige des produits de haute qualité de la part des établissements d’hébergement, offrant aux clients des “vacances de rêve”, en particulier pour ceux qui ont un fort pouvoir d’achat.

Vo Van Phong, directeur de la Société de tourisme et de communication C2T, met l’accent sur l’importance de doter le personnel touristique de nouvelles compétences, du point de vue de la conception, de la gestion et de l’exploitation de nombreux circuits dans le delta du Mékong. Par exemple, pour emmener les touristes dans les zones rurales afin qu’ils fassent l’expérience de l’agro-tourisme dans les villages traditionnels et qu’ils s’immergent dans la vie locale, il faut des guides capables d’expliquer la culture rurale, de prendre des photos et de faire de la vidéographie.

Nguyên Quôc Ky suggère que les autorités devraient mener des enquêtes, des évaluations et des prévisions sur la demande de main-d’œuvre touristique à court et à long termes. Il est également nécessaire d’élaborer et mettre en œuvre des plans et des stratégies pour développer la main-d’œuvre conformément à la planification globale, aux exigences de développement, aux objectifs et aux orientations du développement du secteur. En outre, les localités doivent redoubler d’efforts pour attirer des experts et des travailleurs extérieurs vers des secteurs ou des domaines prioritaires où la main d’œuvre locale est encore insuffisante et faible.

“Les agences devraient fournir des solutions, guider les ménages, ainsi que les petites et moyennes entreprises impliquées dans le tourisme, pour qu’ils s’engagent dans une formation professionnelle visant à revitaliser et développer l’artisanat traditionnel, à créer des attractions touristiques et à produire des articles de souvenirs au service du développement du tourisme”, ajoute-t-il.

D’après Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ce département accorde une attention particulière à l’amélioration des compétences professionnelles et linguistiques du personnel, en particulier des employés en première ligne tels que les guides, les serveurs, le personnel d’entretien et les réceptionnistes. Il a collaboré avec l’Association touristique de Hô Chi Minh-Ville pour organiser des concours de guides, et mettre à jour les connaissances des travailleurs sur l’écotourisme, le tourisme communautaire et les pratiques de tourisme responsable.

