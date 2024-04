Les écoles de HCM-Ville s'adaptent face à la chaleur : ajustement des horaires

Au cours des derniers jours, Hô Chi Minh-Ville a été confrontée à de fortes vagues de chaleur, mettant en danger la santé des habitants. Face à cette situation, les écoles ont ajusté leurs horaires et se sont montrées flexibles dans la gestion des cours extrascolaires et d'éducation physique.

De nombreuses méthodes ont été mises en œuvre pour atténuer les effets de la chaleur afin d'assurer la sécurité et la santé des élèves.

Plutôt que de sortir pour faire de l'exercice physique sous un soleil brûlant, les élèves de l'école secondaire Hà Huy Tâp (arrondissement de Binh Thanh) ont désormais leurs cours le matin, lorsque les rayons du soleil sont moins intenses. Les activités physiques se déroulent à l'ombre des arbres. De plus, l'établissement a adapté les plans de cours en fonction des conditions météorologiques chaudes. Ces mesures ont permis aux élèves de se sentir moins fatigués lorsqu'ils participent à des activités en plein air.

Nguyên Thanh Thiên Phu, un élève, a déclaré : "Mon école a également installé un auvent mobile pour nous protéger du soleil, et elle nous a fourni plus d'eau potable pour nous hydrater".

L'enseignant Nguyên Trong Nghia, de même école, a partagé : "Avant le début des cours, les enseignants d'éducation physique vérifieront l'état de santé des élèves et surveilleront leur condition après la séance du jour. Ensuite, ils adapteront l'intensité des activités en fonction de l'état des élèves".

Actuellement, la température à Hô Chi Minh-Ville oscille entre 36 et 40°C. Dans cette situation météorologique extrême, de nombreuses écoles de ont mis en place diverses mesures pour faire face à la chaleur et ont ajusté leurs horaires afin de réduire les temps d'attente. Les pauses sont encouragées avec des activités ludiques moins énergivores pour éviter une transpiration excessive.

"L'école a récemment déplacé de manière proactive et flexible tous les cours d'éducation physique du début de l'après-midi au matin. Auparavant, ces cours étaient dispensés en salle pour éviter la chaleur. Toutefois, ils sont plus bénéfiques s'ils ont lieu en plein air le matin, lorsque le soleil est moins fort, offrant ainsi aux élèves un environnement d'apprentissage plus aéré et plus confortable", a ajouté Bùi Phuong Boi, directrice adjointe de l'école primaire Nguyên Thai Son, dans le 3e arrondissement.

En plus d'ajuster les horaires des cours, notamment les activités physiques, les écoles accordent également une attention particulière à la nutrition et au repos des élèves. Parallèlement, elles effectuent des vérifications régulières et remplacent les équipements de refroidissement électriques endommagés, tout en fournissant une quantité supplémentaire d'eau potable.

Nguyên Thi Kiêu, directrice adjointe de l'école secondaire Hà Huy Tâp, a informé : "Lors des repas scolaires, l'école révise également le menu hebdomadaire afin de garantir une nutrition adéquate aux élèves pendant la saison sèche. De plus, le système d'eau potable de l'école, comprenant de l'eau en bouteille, est disponible dans les couloirs pour mieux servir les élèves.

Texte et photos : Quang Châu/CVN