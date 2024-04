Quang Binh édifie la Nouvelle Ruralité à un rythme avancé

Les autorités provinciales de Quang Binh (Centre) ont demandé aux organes compétents locaux de mettre en œuvre le Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité pour la période 2024-2025 conformément à la feuille de route et au plan proposés.

>> Hanoï prend la tête de l'édification de la Nouvelle ruralité

>> Bà Ria - Vung Tàu s'efforce d’augmenter son taux de communes répondant aux normes avancées

>> Plus de 1.300 milliards de dôngs pour des infrastructures à Hung Yên

Photo : nongnghiep.vn

Le Comité populaire de cette province du Centre exige que les districts, les cités municipales et les villes prennent des mesures pertinentes pour préserver les acquis et accélérer l'obtention des critères non encore atteints dans les communes.

Pour 2024, neuf communes de Quang Binh se sont inscrites pour répondre aux normes de la Nouvelle Ruralité, 12 pour répondre aux normes avancées et trois, aux normes exemplaires. Pour 2025, ces chiffres sont de six, neuf et quatre, respectivement.

À l’heure actuelle, Quang Binh compte 94 communes répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité (soit 73,4%) et neuf aux normes avancées.

VNA/CVN