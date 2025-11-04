La Foire d’automne 2025 accueille près d’un million de visiteurs

La Foire d’automne 2025, qui s’est tenue du 25 octobre au 3 novembre au Centre des expositions du Vietnam, à Dông Anh (Hanoï), a été couronnée de succès.

Photo : VNA/CVN

Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette manifestation de promotion commerciale et culturelle a atteint une ampleur sans précédent à l’échelle nationale.

S’étendant sur plus de 130.000 m² et regroupant environ 3.000 stands, la Foire a réuni des exposants venus des 34 villes et provinces du pays et de plus de 2.500 organisations et entreprises vietnamiennes et internationales. L’événement a attiré près d’un million de visiteurs en dix jours, soit une moyenne quotidienne de 100.000 personnes - un chiffre record pour un événement de ce type au Vietnam.

Le bilan économique est particulièrement remarquable : les ventes directes ont généré près de 1.000 milliards de dôngs. En tant que véritable plateforme de négociation, la Foire a enregistré une valeur totale de transactions, contrats et protocoles d’accord (MOU) atteignant près de 5.000 milliards de dôngs. Plus de 100 documents de coopération ont été signés.

Photo : VNA/CVN

Les activités organisées avec des partenaires internationaux, notamment du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de Singapour, de la Nouvelle-Zélande et de l’Union européenne, ont créé une ambiance dynamique, tout en illustrant une approche intégrée de la promotion commerciale, liant commerce, investissement, innovation et transformation numérique.

Outre ses résultats économiques, la Foire d’automne a également mis l’accent sur la responsabilité sociale, recueillant plus de 2 milliards de dôngs en faveur des victimes des inondations au Centre et au Nord du pays.

Dans l’ensemble, cette première Foire d’automne largement dépassé les objectifs fixés, affirmant sa position d’événement national et de pont économique majeur entre le Vietnam et le reste du monde.

VNA/CVN