Foire d’automne 2025

Un souffle nouveau pour le commerce, l’investissement et la solidarité

La première Foire d’automne 2025 s’est imposée d’emblée comme un rendez-vous économique majeur au Vietnam. Organisée du 25 octobre au 4 novembre au Centre national des expositions de Dông Anh (Hanoï), l’événement a largement dépassé les attentes, battant des records de participation et d’affluence.

Avec une superficie totale de 130.000 m², elle a réuni 3.000 stands répartis entre 2.500 entreprises et organisations nationales et internationales. La moyenne de fréquentation a atteint 100.000 visiteurs par jour, chiffre inédit pour un événement de promotion commerciale au Vietnam. Ce succès témoigne d’un engouement grandissant pour les produits vietnamiens et traduit une confiance solide des consommateurs à l’égard des marques locales.

Sur le plan commercial, la foire a été particulièrement dynamique. Chaque stand a généré en moyenne 300 millions de dôngs de chiffre d'affaires sur les dix jours, ce qui représente environ 1.000 milliards de dôngs de revenus directs. Plus impressionnant encore, la valeur globale des transactions, contrats et protocoles d’accord signés lors de la manifestation a avoisiné les 5.000 milliards de dôngs, dont 500 milliards pour les stands des localités. Ces chiffres illustrent la transformation de la foire en une véritable plateforme d’échanges stratégiques, permettant aux entreprises de renforcer leurs réseaux de partenaires, d’étendre leurs chaînes d’approvisionnement et de conquérir de nouveaux marchés d’exportation.

Le comité d’organisation a multiplié les initiatives pour enrichir l’expérience. Au total, 30 conférences, séminaires et forums thématiques ont été tenus, rassemblant des acteurs économiques venus du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de Singapour, de la Nouvelle-Zélande et de l’Union européenne. Plus de 100 accords de coopération et protocoles d’accord ont ainsi été signés, confirmant la dimension internationale et innovante de l’événement. Ce virage vers une promotion commerciale globale illustre la volonté de combiner commerce, investissement, innovation et transformation numérique.

Outre ses succès économiques, la Foire d’automne 2025 a été aussi un symbole fort de solidarité nationale. Initié par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie d’ouverture, un programme de collecte de fonds en faveur des populations des régions montagneuses du Centre et du Nord, lourdement affectées par des tempêtes et inondations récentes, a mis en lumière l’engagement social et la responsabilité collective des acteurs économiques vietnamiens.

La communication autour de l’événement a également été remarquable. Des dizaines de milliers d’articles, vidéos et dépêches ont circulé dans la presse écrite, sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, totalisant plus de 100 millions de vues. Les diffusions en direct ont attiré entre 2.000 et 20.000 spectateurs par session, contribuant à renforcer l’image d’un Vietnam dynamique, créatif, intégré et ouvert sur le monde.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, maître d’œuvre de l’organisation en étroite collaboration avec les provinces et villes et les partenaires internationaux, a souligné que la 1re Foire d'Automne 2025 constituait une étape essentielle dans la promotion du commerce, de l’investissement et de la culture. L’événement a pleinement contribué à stimuler la consommation intérieure, à améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et à affirmer la visibilité de la marque nationale sur la scène internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans son discours de la cérémonie de clôture, a mis en avant cette foire comme "une fête de la technologie, de la créativité et de la culture, illustrant la valeur fondamentale selon laquelle le développement économique doit aller de pair avec le développement culturel, social et humain". Pour lui, la réussite de cette première édition prouve que le marché vietnamien est attractif non seulement par sa taille, mais aussi par sa stabilité, sa sécurité et son ouverture aux investisseurs étrangers.

Le chef du gouvernement a rendu hommage aux ministères, collectivités territoriales, entreprises, ainsi qu’à la population et aux partenaires internationaux qui ont contribué à ce succès. Il a ajouté que la Foire d'automne 2025 incarne l’esprit de solidarité nationale et la volonté de développement commun du peuple vietnamien, en reflétant la confiance en un Vietnam dynamique, créatif, tourné vers l’avenir.

Soulignant l’importance du volet social, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a annoncé que les fonds collectés ont déjà atteint 316 milliards de dôngs pour aider les sinistrés à retrouver une vie normale. Par ailleurs, il a confié au ministère de l’Industrie et du Commerce la mission d’élaborer un modèle annuel pour la foire d’automne et d’organiser la première Foire de printemps en 2026, symbolisant une continuité dans la promotion commerciale et culturelle.

Enfin, le Premier ministre a appelé tous les acteurs concernés - ministères, localités, entreprises - à transformer les accords commerciaux et engagements pris lors de la foire en projets concrets, tout en poursuivant l’innovation et en s’engageant dans un développement durable.

Le succès éclatant de la Foire d’automne 2025 dépasse ainsi la simple organisation d’une manifestation économique et culturelle. Il ouvre une nouvelle ère tournée vers la connexion, l’innovation et la coopération, incarnant l’aspiration d’un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux dans son temps.

