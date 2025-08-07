Le Vietnam mise sur le numérique pour repositionner le tourisme national

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a appelé à une forte accélération de la transformation numérique et au développement d’un écosystème touristique intelligent afin de repositionner le tourisme national vietnamien de manière plus professionnelle et stratégique.

Selon le communiqué n°400/TB-VPCP publié par l’Office du gouvernement résumant les conclusions d’une récente réunion du Comité directeur d’État pour le tourisme, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MoCST) de se coordonner avec les autres ministères, agences et localités afin de mettre en œuvre efficacement les politiques et directives du Parti, du gouvernement et du Premier ministre en matière de développement du tourisme.

Le dirigeant a souligné la nécessité de changer radicalement de mentalité et de sensibiliser le public au rôle du tourisme, tout en identifiant clairement les atouts uniques du Vietnam, notamment sa stabilité politique, son riche patrimoine culturel et historique et la diversité de ses ressources naturelles, afin de construire une identité touristique distincte et compétitive.

Il a chargé le MoCST d’accélérer la mise en œuvre des résolutions clés, notamment la résolution n°57-NQ/TW sur sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique ; la résolution n°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; et la résolution n°82/NQ-CP sur l’accélération du redressement et du développement du tourisme.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné l’importance de la transition vers un tourisme intelligent et durable, exhortant les ministères et les collectivités locales à restructurer les marchés touristiques, à attirer les visiteurs dépensiers et de long séjour, à améliorer les études de marché et les prévisions, et à former des ressources humaines de qualité.

Il a également dirigé les efforts visant à réviser et à améliorer la Loi sur le tourisme de 2017 et les réglementations pertinentes afin de mieux les adapter aux nouvelles réalités.

Il est nécessaire de développer un écosystème touristique numérique transparent et interconnecté qui contribue à améliorer la gestion des destinations et l’expérience des visiteurs.

Dans ce contexte, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a chargé le MoCST et les agences concernées de finaliser le règlement intérieur et le plan d’action du Comité directeur d’État pour le tourisme d’ici le 15 août.

Afin de renforcer la promotion internationale, le ministère des Affaires étrangères a été chargé de charger les missions diplomatiques vietnamiennes à l’étranger de coordonner avec le MoCST l’organisation d’événements culturels et touristiques, et de conseiller le gouvernement sur les exemptions de visa pour davantage de marchés touristiques clés.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce intégrera la stratégie de marque touristique à ses programmes de promotion du commerce national et international, tandis que le ministère des Sciences et des Technologies collaborera avec le MoCST pour accélérer la transformation numérique du secteur.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a été chargé de mettre en œuvre des programmes de tourisme rural et agricole durable pour la période 2024-2030.

D’autres ministères collaboreront avec le MoCST pour examiner et mobiliser des ressources, et proposer des mécanismes de développement des infrastructures touristiques, notamment en encourageant les investissements privés dans les infrastructures de transport à grande échelle telles que les aéroports, les ports maritimes et les véhicules de tourisme.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a exhorté les comités populaires provinciaux et municipaux à prendre des mesures proactives et efficaces, à favoriser les liens touristiques régionaux, à promouvoir les partenariats public-privé et à faire régulièrement rapport et propositions sur les questions pertinentes.

VNA/CVN