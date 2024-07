Hai Phong



La piste au cœur du Parc national de Cát Bà

Avec une situation géographique favorable, des infrastructures de transport pratiques et de nombreux paysages magnifiques, le Parc national de Cát Bà présente d'excellentes conditions pour développer l'écotourisme. Il abrite une diversité remarquable, allant des forêts tropicales sur des îles karstiques aux mangroves, en passant par des récifs coralliens, des tapis d’algues et des grottes.

Selon les estimations, la Réserve mondiale de biosphère de Cát Bà possède une impressionnante diversité botanique, incluant plus de 1 595 espèces de plantes vasculaires. Parmi ces espèces, de nombreuses sont rares et inscrites au Livre Rouge, telles que le kim giao (Nageia fleuryi) et le thô phuc linh (salsepareille). On y trouve également plus de 400 espèces d'éphémères et une centaine d’espèces d'algues dans les mangroves.

Le parc abrite aussi 357 espèces de vertébrés, comprenant : 209 espèces d'oiseaux, 63 espèces de mammifères, 58 espèces de reptiles, 32 espèces d'amphibiens et 196 espèces de poissons marins.

À noter que le Parc national de Cát Bà est le seul endroit au monde où l’on peut voir des primates endémiques au Vietnam, comme le langur de Cát Bà (Trachypithecus polyocephalus).

Grâce à ces valeurs uniques, l’UNESCO a officiellement reconnu, fin 2004, l’archipel de Cát Bà comme Réserve mondiale de biosphère, faisant de cet endroit le seul au Vietnam à bénéficier de trois distinctions nationales et internationales : le statut de Parc national, d’Aire marine protégée et de Réserve mondiale de biosphère.

La baie de Lan Ha, beauté enchantée au cœur de Cát Bà

Vue d'en haut, la baie de Lan Ha rassemble des montagnes rocheuses ondulantes entourées d'eau verte. Filmée par drone, la baie entière est une image éclatante d'harmonie entre la nature et l'homme.

Les îles calcaires sont couvertes d'arbres verts et de végétation, entre brume et nuages. Les eaux y sont calmes, et la baie de Lan Ha compte environ 400 grandes et petites îles. Elle est membre du Club des plus belles baies du monde (The Most Beautiful Bays in the World - MBBW). De plus en plus célèbre, elle constitue désormais une destination de vacances attrayante pour les touristes et les artistes nationaux comme internationaux.

À travers la forêt vierge

Le parc national de Cat Bà est depuis longtemps une destination de randonnée attrayante. Le terrain change constamment : des routes plates ou des pentes douces alternant avec des sections rocheuses. Il existe un itinéraire de patrouille des gardes forestiers, assez facile à suivre, que les visiteurs peuvent explorer librement, découvrir la faune et la flore, et prendre des photos au pied d’arbres centenaires.

Étant une forêt tropicale primitive de mousson, la saison idéale s’étend d’avril à octobre. C'est le moment où l'espace est sec, aéré et propice à la randonnée.

Pour faire un trek dans les meilleures conditions, il faut préparer un équipement complet : des vêtements confortables et une paire de chaussures de sport souples sont indispensables. N'oubliez pas d'apporter une boisson et quelques collations pour vous ravitailler en cours de route. De plus, il est nécessaire de lire attentivement et respecter toutes les instructions et règles du conseil d'administration de l’île, pour la protection de l’environnement et la sécurité des randonneurs.

