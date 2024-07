À Cao Bang, des maisons neuves pour une nouvelle vie

Photo : Hoàng Hoa/CVN

Fin juin dernier, la famille de Lý Van Nó, du hameau de Sy Diêng, commune de Thuong Thôn, district de Hà Quang, province montagneuse de Cao Bang (Nord), a accueilli des policiers locaux dont le sous-colonel Luong Trung Kiên, chef adjoint de la police du district de Hà Quang, qui leur ont rendu visite.

Les dix membres de la famille de Lý Van Nó, 34 ans, sont originaires de l’ethnie H’mông. Leur nouvelle maison d’environ 100 m² a été achevée l’année dernière grâce au soutien financier de 40 millions de dôngs (près de 1.500 euros) du groupe Viettel, dans le cadre du programme d’élimination des maisons de fortune du district de Hà Quang. La bâtisse est spacieuse, avec colonnes et murs en bois et toit en tôle ondulée.

Le père de famille n’a pas pu cacher sa joie de remplacer sa vieille maison délabrée de 40 m². En été, la chaleur était suffocante, accrue par la promiscuité. En hiver, tous les membres de la famille se blottissaient pour résister au froid. Pendant la saison des pluies, ils devaient se déplacer d’un coin à l’autre pour éviter les entrées d’eau.

Connaissant la précarité de la demeure de Lý Van Nó et son incapacité d’en construire une nouvelle, les autorités locales lui ont accordé une aide. “Nous les remercions beaucoup pour ce soutien précieux. Dans cette nouvelle habitation, nous nous sentons en sécurité de jour comme de nuit et quelle que soit la météo. Elle rend notre vie plus confortable et agréable”, a-t-il exprimé.

Les conditions de vie se sont améliorées

La famille de Lý Van Nó est l’une des nombreuses du district de Hà Quang à avoir bénéficié du programme d’élimination des maisons de fortune pour les foyers en situation difficile.

Non loin de là, Sùng Van Dinh et Ma Thi Soai font partie des 38 ménages de la commune de Thuong Thôn bénéficiaires du même programme.

Les six membres de la famille de Sùng Van Dinh vivent depuis deux ans dans leur nouvelle demeure. “En 2023, nous avons reçu 50 millions de dôngs provenant du projet d’élimination des maisons délabrées. Je suis très heureux d’en avoir une nouvelle en dur. L’ancienne, construite il y a 30 ans, s’était entièrement dégradée”.

Photo : Hoàng Hoa/CVN

Les autorités travaillent égale-ment à éradiquer la faim et la pauvreté. Comme la famille de Lý Van Nó, celle de Sùng Van Dinh s’est vu offrir des buffles et vaches. Désormais mieux logés, lui et sa femme peuvent se concentrer sur l’élevage de bovidés, porcs et poulets, ainsi que sur la culture de maïs, de cacahuète, de gingembre...

De plus, leurs enfants scolarisés reçoivent une aide mensuelle de l’État en riz et en argent. D’où l’amélioration progressive de leur niveau de vie.

“Ces dernières années, les conditions de vie des minorités ethniques locales se sont considérablement améliorées”, a affirmé le sous-colonel Luong Trung Kiên, chef adjoint de la police du district de Hà Quang.

Pour le bien-être de la population

Aujourd’hui, les maisons en dur se multiplient dans la commune de Thuong Thôn.

“Ces programmes d’assistance renforcent la confiance de la population dans la direction du Parti et de l’État et resserrent les liens étroits entre les autorités et les minorités ethniques locales”, a indiqué M. Kiên.

Il a souligné que l’attention particulière des services compétents de l’État avait également aidé les populations modestes à ne pas être subornées par des organisations illégales. La sécurité et l’ordre dans les zones montagneuses frontalières sont ainsi bien garantis.

“Hà Quang, un district frontalier de la province de Cao Bang, s’étendant sur une vaste zone montagneuse, compte 21 communes et bourgs divisés en 195 hameaux, situés principalement dans des zones reculées, au relief difficile, dépourvues de terres arables et d’eau courante, majoritairement habitées par les ethnies minoritaires H’mông, Dao, Nùng, Tày”, a expliqué Pham Xuân Tùng, président du Comité populaire du district de Hà Quang.

Afin d’améliorer leurs conditions de vie, les autorités locales ont investi dans des infrastructures techniques et des programmes de soutien aux populations, notamment celui d’élimination des maisons délabrées.

Ainsi, en 2020, environ 35 milliards de dôngs d’aide du ministère de la Police et du Comité populaire de Hanoï ont permis à 826 familles pauvres du district de Hà Quang de disposer de logements plus solides.

Sortir de la pauvreté

“Hà Quang a déjà éliminé 1.526 maisons de fortune, totalisant près de 68 milliards de dôngs (près de 2,5 millions d’euros). En 2024, le district en vise 1.134 autres grâce à plus de 44 milliards de dôngs de fonds collectés. Quelque 393 habitations ont été achevées au premier trimestre et d’autres sont en construction”, a informé Pham Xuân Tùng.

Les aides proviennent principalement des prêts de la Banque des politiques sociales et des soutiens d’entreprises et de philanthropes, selon le dirigeant du district.

Ces programmes d’assistance en faveur des régions montagneuses ont également permis à 100% des communes du district de Hà Quang de disposer de routes menant au centre du village et à 97% des hameaux d’être raccordés au réseau électrique national. Grâce aux étangs géotextiles de stockage d’eau de pluie et aux systèmes de canaux, les habitants disposent de suffisamment d’eau pour leur vie quotidienne et une partie de leur production.

“D’ici 2025, Hà Quang s’efforcera d’éliminer toutes les maisons délabrées”, a conclu le président du Comité populaire du district.

Xuân Lôc/CVN