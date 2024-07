Tranquillité et solidarité dans un hameau de protestants H’mông à Cao Bang

>> Cohérence des politiques sur la liberté religieuse du Vietnam

>> La liberté de croyance et de religion, un droit humain fondamental

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

Situé sur des flancs de montagne escarpés, Nà Ca est un hameau difficile d’accès. La population, vivant dispersée en groupes, compte 154 familles totalisant 835 habitants, principalement des ethnies H’mông et Dao dont de nom-breux protestants. Ces derniers sont répartis plus exactement en deux groupes : l’un dirigé par le chef par intérim Hoàng Van Sùng (né en 1989) et réunissant 41 ménages H’mông avec 110 personnes ; et l’autre par Chao Vân Phin (né en 1989), regroupant 51 foyers Dao avec 177 adeptes.

Lors des rassemblements protes-tants H’mông dans la résidence de Hoàng Van Sùng, la plupart des hommes portent une chemise blanche, les femmes quant à elles se maquillent et sont vêtues de robes colorées, et les enfants suivent leurs parents. Tous sont assis sur trois rangées respectives. Une centaine de personnes, très ordonnées, discutent cordialement et calmement.

Promouvoir la liberté religieuse pour tous

Réciter des cantiques, lire la Bible, prier, s’orienter vers le bien… Autant d’activités lors des réunions régulières du groupe.

Hoàng Van Sùng explique : “En raison de l’accès difficile, ma famille a déménagé pour prêter sa maison aux collectivités locales au service des activités religieuses. En tant que chef de groupe, je prêche la Bible et explique aux gens les politiques et directives du Parti et de l’État afin qu’ils ne s’en écartent pas tout en restant libres d’exprimer leur foi”.

Hoàng Duc Lênh, né en 1973, est l’un des premiers à avoir rejoint un groupe protestant dans le hameau de Nà Ca il y a une quinzaine d’années. Il informe que les membres du groupe, dont certains sont analphabètes, sont unis et maintiennent des réunions régulières le dimanche. Ils se soutiennent et s’initient mutuellement aux enseignements de la Bible.

Il partage aussi que dans le passé, certains croyants du hameau buvaient encore de l’alcool, se battaient, volaient, tombaient dans la toxicomanie, etc. Mais grâce aux conseils et encouragements des autorités et des membres du groupe, ces individus se sont volontairement adaptés, abandonnant progressi-vement leurs mauvaises habitudes et devenant de bons citoyens.

Hoàng Duc Lênh fait également savoir que son groupe reçoit toujours une attention particulière et un fort soutien des autorités compétentes locales.

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

Afin de garantir la liberté de croyance du peuple conformément à la loi, les autorités locales suivent toujours de près les villageois en prenant compte de leurs besoins et aspirations pour avoir des politiques et mesures de soutien appropriées.

La police du bourg de Pác Miâu constate elle-même que le groupe de protestants H’mông du hameau de Nà Ca fait preuve de solidarité, d’entraide et de respect des lignes directrices du Parti, des politiques de l’État et des réglementations locales en matière de pratique des activités religieuses pour assurer la sécurité et l’ordre public.

Le 20 juin dernier, le Comité populaire du bourg de Pác Miâu a publié une décision visant à établir un modèle de “Groupe religieux autogéré pour la sécurité et l’ordre” dans le hameau de Nà Ca. Hoàng Van Sùng, chef du groupe H’mông protestant du hameau de Nà Ca, est le chef du Comité de pilotage du modèle. L’objectif est de sensibiliser les fidèles à bien respecter les dispositions des lois sur l’ordre, la sécurité et la religion ; à se concentrer sur le développement économique tout en vivant l’Évangile conformément aux principes protestants.

Garantir l’ordre social

À propos du plan de mise en œuvre du modèle, Hoàng Van Sùng estime qu’il lui faut renforcer le rôle de gestion du comité de pilotage, des dignitaires et des responsables du groupe.

Il importe aussi que les croyants se conforment bien à la législation en matière religieuse. Il faut également une coordination étroite entre les parties pour traiter rapidement et efficacement les affaires de violation de la loi afin de maintenir la stabilité et la sécurité religieuse et sociopolitique dans le hameau de Nà Ca.

Le groupe, lui, devrait se concentrer sur l’échange d’informations pour assurer une résolution rapide et bien coordonnée de tous les incidents liés à la sécurité et l’ordre social, que ce soit au sein du groupe ou dans l’ensemble du hameau.

Grâce au soutien des autorités à tous les niveaux, la vie spirituelle et la liberté religieuse des minorités ethniques à Cao Bang sont garanties, contribuant à la stabilité et au développement de la localité. Ces efforts des autorités et des services compétents aident non seulement les habitants à bien pratiquer leur foi, mais contribuent également à bâtir une communauté solidaire pour un développement durable.

Selon un rapport du Comité populaire de Cao Bang, cette province montagneuse du Nord compte trois religions : le bouddhisme, le catholicisme et le protestantisme, avec 23.500 fidèles, ce dernier représentant la plus grande proportion avec plus de 21.300 pratiquants. Les activités des organisations religieuses se déroulent globalement de manière stable et dans le respect de la loi et des règlements en la matière.

HOÀNG LAN/CVN