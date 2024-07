Le SG Nguyên Phu Trong et l'empreinte de la "diplomatie du bambou du Vietnam"

Photo : VNA/CVN

Les succès de la politique étrangère vietnamienne ces dernières années sont dus aux efforts de l'ensemble du Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, dont le facteur le plus important et le plus décisif est la direction directe et intégrale du Parti, dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Une empreinte diplomatique imprégnée de l'identité vietnamienne

Le professeur agrégé, Dr Duong Van Quang, ancien directeur de l'Académie diplomatique, a partagé que de son vivant, le secrétaire général a toujours souligné la nécessité de bâtir une diplomatie complète, moderne et imprégnée des caractéristiques du "bambou vietnamien".

Un bambou est composé de trois parties, à savoir la racine, le tronc et la cime de l'arbre, a expliqué le professeur agrégé, Dr Duong Van Quang, ajoutant que des racines solides témoignent de la tradition millénaire du Vietnam, pays épris de paix. Cette tradition s'est reflétée dans les activités diplomatiques du Vietnam à travers diverses périodes, y compris la diplomatie de l'ère Hô Chi Minh au cours de la période 1945-1946, à la Conférence de Genève, à la Conférence de Paris et se poursuit encore aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Le tronc de bambou qui représente les intérêts nationaux et la vision du monde, doit être attaché fermement à la racine. Le tronc doit être solide, suffisamment robuste pour permettre à l'arbre de se tenir droit, tout en étant suffisamment flexible pour que la cime puisse bouger. Cette flexibilité de la cime représente l'art diplomatique "d'être immuable face à l'infini des changements", a-t-il souligné.

En passant en revue de récentes réalisations diplomatiques du Vietnam avec la ligne diplomatique du Parti dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le professeur agrégé, Dr Duong Van Quang a estimé que la diplomatie vietnamienne a obtenu de nombreux résultats remarquables. Notamment, la visite historique du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis en juillet 2015, qui a donné lieu à une rencontre sans précédent avec le président américain Barack Obama au Bureau ovale de la Maison-Blanche, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux nations.

Fin octobre et début novembre 2022, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a effectué une visite officielle en Chine, devenant ainsi le premier dirigeant étranger à être accueilli par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping juste après le XXe Congrès du PCC.

Photo : VNA/CVN

En septembre 2023, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a présidé la cérémonie d’accueil du président américain Joe Biden et s'est entretenu avec le patron de la Maison Blanche au siège du Comité central du Parti, un événement sans précédent. Toujours en 2023, le secrétaire général Nguyên Phu Trong et son épouse ont accueilli le président chinois Xi Jinping et son épouse, en visite d'État au Vietnam. En juin 2024, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a accueilli le président russe Vladimir Poutine, à l'occasion de sa visite d'État au Vietnam.

Selon le professeur agrégé, Dr Duong Van Quang, dans la situation internationale complexe actuelle, où les grandes puissances sont en concurrence féroce et poursuivent des points de vue et des politiques très différents, la capacité du Vietnam à maintenir de bonnes relations et à inviter les dirigeants des trois grands pays à visiter reflète l'essence de la "diplomatie du bambou du Vietnam".

Celui qui élève la diplomatie vietnamienne

Selon l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Thanh Son, ces derniers temps, notamment depuis le XIIIe Congrès national du Parti, le Vietnam a continué à s'intégrer profondément dans le monde. L'une des plus grandes réussites du pays est que le Vietnam s'est intégré au monde sans perdre son identité politique. Sous la direction du Parti communiste vietnamien (PCV), le Vietnam a maintenu sa stabilité politique, sécuritaire, économique, culturelle et sociale, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Nguyên Thanh Son a souligné que la direction du Parti avec sa "diplomatie du bambou" et son désir de se lier d'amitié avec tous les pays du monde, a conquis le monde et prouvé que la politique étrangère du Vietnam est très réussie.

Il a attribué ce succès à la direction sage et saine du Parti, dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, et à la solidarité de la nation tout entière.

Partageant des souvenirs de ses interactions avec le chef du Parti, Nguyên Thanh Son a rappelé l'honneur d'accueillir le secrétaire général en visite officielle en Russie lorsqu'il y était ambassadeur.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Lê Van Bang, premier ambassadeur du Vietnam aux États-Unis et ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a partagé qu'il était très honoré de rencontrer et d'écouter le discours du secrétaire général Nguyên Phu Trong au ministère des Affaires étrangères. Les instructions et les articles du secrétaire général sur le secteur diplomatique, notamment sur la promotion de l'école de la "diplomatie du bambou du Vietnam", constituent des manuels dont les diplomates se souviendront pour toujours.

Selon lui, le point de vue du secrétaire général sur la "diplomatie du bambou du Vietnam" a contribué à amener la diplomatie vietnamienne au niveau international, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux pays voulaient apprendre de l'expérience du Vietnam.

Mentionnant la visite officielle du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis en juillet 2015, l'ambassadeur Lê Van Bang a souligné que cette visite était un voyage historique de portée internationale pour les deux pays. En effet, il s'agissait de la visite du secrétaire général du PCV à l'invitation du gouvernement américain. C'était un moment historique dans la diplomatie vietnamienne. Par la suite, le secrétaire général a continué à suivre et à contribuer grandement au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis. En 2023, Nguyên Phu Trong a accueilli le président Joe Biden et les relations vietnamo-américaines ont été élevées au niveau de Partenariat stratégique intégral, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

En partageant le point de vue du secrétaire général et ses contributions aux relations extérieures, l'ambassadeur Lê Van Bang a déclaré que le chef du Parti est une figure respectée et un exemple exceptionnel à suivre pour ceux qui travaillent dans le secteur diplomatique.

VNA/CVN