La liberté de croyance et de religion, un droit humain fondamental

La liberté de religion ou de croyance est un droit naturel du citoyen. À travers les différentes évolutions révolutionnaires, le Parti et l’État ont toujours veillé à la garantir, tout en harmonisant la législation nationale et les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme signés par le Vietnam.

Photo : Trân Truong - VNA/CVN

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Ðình à Hanoï, le Président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, proclama la Déclaration d’indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Il commença par cette parole immortelle tirée de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776 : “Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur”.

Le 3 septembre 1945, un jour après la création de la République démocratique du Vietnam, lors de la première réunion du Conseil du gouvernement, le Président Hô Chi Minh aborda six problèmes urgents à résoudre, le sixième étant la question religieuse. Il affirma la politique de “liberté de croyance et d’unité des religions”.

À partir de sa pensée et de ses orientations, les premiers documents importants du Parti communiste vietnamien et de la République démocratique du Vietnam ont tous exprimé l’idée de liberté de croyance.

Comptant de nombreuses croyances et religions, avec une proportion non négligeable de fidèles au sein de la population, le Vietnam respecte et garantit toujours leur liberté, d’autant que des forces négatives les exploitent souvent pour déstabiliser le pays. Il a en effet obtenu des réalisations incontestables en la matière, comme en témoignent les aspects suivants.

Une politique constante

Premièrement, le système juridique concernant les croyances et les religions a été établi et est constamment perfectionné.

Depuis la naissance de la République socialiste du Vietnam en 1945, le pays a modifié sa Constitution à quatre reprises. Cependant, le droit à la liberté de religion ou de croyance a toujours été exprimé et affirmé de manière conséquente dans les Constitutions comme une valeur du nouveau régime social, conformément aux dispositions du droit international sur les droits de l’homme. Il n’a cessé d’être complété et perfectionné au cours du processus de développement national et de pratique des activités religieuses.

Pour légaliser les prescriptions de la Constitution, en 2016, l’Assemblée nationale (AN) de la XIVe législature a adopté la Loi sur les croyances et les religions. Cette dernière contient des réglementations plus spécifiques sur les droits des citoyens vietnamiens ainsi que des étrangers vivant au Vietnam. Elle permet également aux personnes incarcérées dans les prisons et centres de détention provisoire de lire la Bible.

Début 2024, l’AN de la XVe législature a tenu sa 5e session extraordinaire pour adopter la Loi foncière révisée, stipulant l’attribution de terres avec des limites par l’État sans percevoir de frais d’utilisation pour les lieux de culte et les sièges d’organisations religieuses. Celles qui les utilisent à d’autres fins doivent payer un loyer foncier à l’État comme les autres organisations et particuliers.

Grâce aux conditions favorables offertes par l’État, la plupart des lieux de culte des différentes religions ont été largement rénovés et de nombreux nouveaux construits. Actuellement, environ 70% des établissements religieux du pays se sont vu décerner un certificat du droit d’utilisation des terres.

Deuxièmement, le droit à la liberté de croyance et de religion est respecté et garanti dans la vie.

L’État vietnamien crée toujours les conditions nécessaires à la pratique normale des activités religieuses de tous les cultes. Les fêtes religieuses importantes, comme l’anniversaire de Bouddha (Vesak) pour le bouddhisme, Noël et Pâques pour le catholicisme et le protestantisme, sont organisées à grande échelle, attirant de nombreux fidèles.

La liberté de religion ou de croyance comporte de nombreux aspects et se conjugue à d’autres droits de l’homme, dont le droit à la liberté d’expression. La Maison d’édition religieuse a délivré plus de 690 permis de publication, d’où la sortie de plus de 2,4 millions de livres religieux, traduits et publiés en vietnamien, en anglais et dans les langues de minorités ethniques, répondant aux besoins des activités religieuses de tous.

Par ailleurs, les activités et relations internationales des organisations religieuses sont prises en compte et soutenues par l’État.

En juillet 2023, le Vietnam et le Saint-Siège ont élevé leurs relations au niveau de la représentation permanente au Vietnam par la signature d’un accord sur le règlement de fonctionnement du représentant résident et du bureau de représentation permanente du Saint-Siège au Vietnam. Le renforcement de ces liens reflète non seulement la stratégie diplomatique judicieuse en matière religieuse du Parti et de l’État, mais aussi leur attention particulière accordée à la communauté catholique du Vietnam.

Après cette élévation des relations, le pape François a adressé une lettre à la communauté catholique vietnamienne, indiquant que le Vietnam et le Vatican travaillent activement ensemble à la recherche d’une voie de concorde au service des intérêts mutuels.

Recevant l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales, en visite au Vietnam le 10 avril 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a aussi déclaré : “L’élévation des relations bilatérales au niveau de la représentation permanente est une étape importante, résultant d’un processus d’échanges positifs dans un esprit de respect, de coopération et de compréhension mutuelle. Cela reflète également que l’État vietnamien crée toujours des conditions favorables aux activités religieuses, dont le catholicisme”.

Une vérité irréfutable

De plus, en 2023, plus de 300 représentants d’organisations religieuses ont participé à des forums, séminaires et formations religieuses à l’étranger. Près de 400 étrangers sont aussi venus participer à des activités religieuses au Vietnam.

De grands événements religieux se déroulent au Vietnam, tels que la conférence générale de la Fédération des conférences épiscopales d’Asie (FABC) dans le diocèse de Bà Ria, province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud) ; la Conférence du secrétariat du Forum bouddhiste asiatique pour la paix. Les Églises protestantes vietnamiennes ont organisé la fête “Printemps de l’amour” à Hô Chi Minh-Ville… Ces événements ont contribué à promouvoir auprès de la communauté internationale les orientations et politiques du Parti et de l’État visant à garantir la liberté de croyance et de religion au Vietnam.

Photo : Phuong Nga/CVN

La réalité démontre que le Vietnam remplit pleinement son rôle de membre responsable des conventions internationales sur les droits de l’homme. Par exemple, il a été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et vice-président de sa 77e Assemblée générale. Il est aussi membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025.

Cette réalité constitue une preuve irréfutable affirmant que les allégations déformées au détriment de la liberté de religion ou de croyance au Vietnam sont totalement fausses, non objectives, injustes et ne reflètent pas avec précision et exhaustivité la situation, les efforts et les réalisations du Vietnam dans la défense et la promotion de ce droit fondamental du citoyen. Ces versions déforment délibérément cette vérité afin de créer des prétextes pour l’ingérence de forces hostiles dans la politique intérieure du pays, exerçant ainsi des pressions sur les forums internationaux visant à changer le régime politique du Vietnam vers un modèle occidental.

Respecter et garantir le droit à la liberté de croyance et de religion du citoyen est une politique cohérente que le Parti et l’État vietnamiens s’efforcent toujours de mettre en pratique avec une forte volonté et détermination. De la théorie à la pratique, à travers les réalisations obtenues, tout cela montre que cette vérité est indéniable.

La liberté de religion ou de croyance se conjuguant à d’autres droits de l’homme, la garantir est ainsi assurer et respecter les droits humains. Nous sommes prêts à identifier et à lutter contre tout complot de recours aux religions et croyances pour diviser et briser le bloc de grande union nationale, résolus à réaliser les objectifs et les idéaux que le Parti, le Président Hô Chi Minh bien-aimé et notre peuple ont choisis, à savoir l’indépendance nationale et le socialisme.

Phuong Nga/CVN