Tourisme : cap vers un leadership mondial

D’ici 2025, le Vietnam table sur 25-28 millions de touristes internationaux et 130 millions de voyageurs nationaux. Pour y parvenir, une double stratégie s’impose : sublimer son image et investir dans ses sites de renom.

>> Gastronomie vietnamienne : un voyage à travers les saveurs

>> Sept restaurants vietnamiens étoilés au Guide Michelin

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le Vietnam a enregistré des avancées spectaculaires dans le domaine du tourisme, affirmant ainsi sa position sur la carte mondiale. Guidé par une vision et un état d’esprit nouveaux, le pays vise à développer un secteur touristique complet, englobant tourisme intérieur et international, tout en orientant le développement de produits spécifiques à chaque destination, créant ainsi une attractivité forte et durable.

Diamant aux multiples facettes

Selon la décision N°509 du Premier ministre datée du 13 juin 2024, approuvant la planification du système touristique à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2045, le Vietnam aspire à devenir d’ici 2025 une destination captivante dotée de capacités de développement touristique de classe mondiale.

D’ici à 2030, le tourisme devrait devenir un secteur économique de premier plan grâce à l’adoption de principes de croissance verte et à l’accession du pays au rang de leader mondial en la matière.

La planification du système touristique d’ici 2030, avec vision à l’horizon de 2045 ne se contente pas de fixer des objectifs concrets, elle réaffirme également l’engagement du pays en faveur d’un développement durable du tourisme, répondant à l’évolution des demandes du marché et des voyageurs internationaux.

Surnommé affectueusement “le pays en forme de S”, le Vietnam dévoile une riche mosaïque de paysages époustouflants et de cultures variées, invitant à un voyage inoubliable. Des sommets majestueux du Nord-Ouest aux plaines paisibles du delta du Mékong, en passant par les plages paradisiaques du littoral du Centre, chaque région possède sa propre identité, promettant aux visiteurs une expérience authentique et mémorable.

L’exploitation des potentiels du tourisme domestique permet non seulement de diversifier l’offre, mais également de stimuler la croissance économique locale, de créer des emplois et ainsi d’améliorer le niveau de vie des populations.

Ces dernières années, des politiques et stratégies ambitieuses ont été menées pour dynamiser le tourisme domestique. Campagnes de promotion, offres attractives et événements culturels, sportifs et touristiques rythment l’année, attirant une clientèle nationale de plus en plus nombreuse. En parallèle, des investissements conséquents sont consacrés à la modernisation des infrastructures, à l’amélioration de la qualité des services et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.

Selon Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme, les récents plans de développement provinciaux, régionaux et nationaux ont clairement défini les orientations et consolidé la confiance des investisseurs. Cette nouvelle dynamique promet de lever l’un des principaux freins du secteur, à savoir le manque de coordination entre régions, et de propulser ainsi le tourisme vietnamien vers de nouveaux sommets.

Pour faire du Vietnam l’une des destinations préférées des voyageurs internationaux, des efforts de promotion, de participation à des salons internationaux du tourisme et de coopération avec des compagnies aériennes et des agences de voyages internationales sont nécessaires pour des destinations célèbres telles que la baie de Ha Long (province de Quang Ninh), Sapa (province de Lào Cai) au Nord, Dà Nang, Hôi An au Centre et Phu Quôc au Sud.

Parmi les principaux leviers de cette dynamique prometteuse, l’assouplissement des procédures de visa joue un rôle crucial. L’élargissement de la liste des pays bénéficiant d’une exemption de visa et la mise en place d’un système de visa électronique visent à faciliter l’entrée des visiteurs internationaux et à rendre leur expérience plus fluide et plus agréable.

En parallèle de ces mesures incitatives, des investissements conséquents sont consacrés à l’amélioration des aéroports, des ports maritimes, des réseaux de transport et des établissements hôteliers. Cette démarche vise à répondre aux attentes croissantes des touristes internationaux en matière de confort, d’efficacité et de qualité de service.

Les efforts déployés par les autorités ont contribué à redorer l’image du pays sur la scène internationale. “La visibilité touristique du Vietnam s’est considérablement améliorée, notamment grâce aux retombées positives des activités diplomatiques menées en 2023. Aujourd’hui, notre pays n’est plus seulement perçu comme une destination conviviale et accueillante, mais également comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques et enrichissantes”, souligne Hà Van Siêu avec enthousiasme.

Un avenir radieux

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam affiche une détermination sans faille à retrouver son niveau d’avant-pandémie en matière de fréquentation touristique, en se fixant pour objectif 18 millions de visiteurs en 2024. Cette ambition témoigne de la volonté du gouvernement et de l’ensemble des acteurs du secteur de faire du tourisme un pilier de la croissance économique du pays.

Des statistiques récentes confirment une tendance positive. Le nombre de touristes internationaux dans le pays a bondi de 51% en mai 2024 par rapport au même mois de l’année précédente, pour atteindre 1.383.703 arrivées. Sur les cinq premiers mois de l’année, la hausse s’élève à 64,9%, pour un total de 7.583.034 visiteurs. Les principaux marchés pourvoyeurs de touristes internationaux sont la Chine, la République de Corée, Taïwan (Chine), le Japon, les États-Unis, le Cambodge, l’Inde, la Thaïlande, l’Australie et la Malaisie.

Ce panorama prometteur insuffle un nouvel élan au tourisme national. L’objectif pour 2024, deux fois supérieur à celui de l’année précédente, traduit l’ambition du pays de faire du tourisme vert un moteur de croissance économique. L’amélioration de la qualité des services et l’assouplissement des procédures de visa contribuent à renforcer l’attractivité du pays auprès des visiteurs internationaux.

Au-delà du classique tourisme de villégiature, de plus en plus d’entreprises se concentrent sur la promotion de nouveaux services afin de répondre aux nouvelles tendances internationales. L’écotourisme, les voyages thérapeutiques, les tourismes d’affaires, gastronomique ainsi que golfique suscitent un intérêt croissant auprès des visiteurs étrangers.

Le soutien actif du gouvernement et des localités, conjugué à l’engagement des entreprises du secteur, permet au tourisme national de poursuivre sa dynamique de croissance. L’objectif de 18 millions de visiteurs internationaux en 2024 n’est pas seulement un chiffre, c’est aussi le symbole d’un développement durable et inclusif.

Huong Linh/CVN