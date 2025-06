La participation des Vietnamiennes aux opérations de maintien de la paix est saluée

Photo : VNA/CVN

Organisé par le ministère vietnamien de la Police en coopération avec ONU Femmes, l’atelier avait pour thème : "Renforcer la participation des femmes militaires aux opérations de maintien de la paix de l’ONU – Expériences internationales et du Vietnam". Plus de 100 délégués nationaux et internationaux y ont pris part.

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Lê Quôc Hùng, vice-ministre de la Police, a souligné l’importance de cet événement, qualifiée d’une occasion spéciale pour réaffirmer une vision commune et des engagements concrets en faveur de la participation accrue des femmes vietnamiennes dans les opérations de paix.

Le vice-ministre a précisé que le Vietnam, à travers son gouvernement et son ministère de la Police, a démontré une volonté forte d'œuvrer activement dans le cadre des missions onusiennes. Il a notamment mis en avant un chiffre marquant : les femmes représentent actuellement 33,3% du contingent de maintien de la paix du ministère, un taux bien supérieur à l’objectif fixé par l’ONU (20%).

Photo : VNA/CVN

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de paix, a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant du Vietnam aux missions onusiennes et son engagement en faveur de l’égalité des genres. Il a insisté sur la nécessité de proposer davantage de formations, de candidatures féminines, y compris à des postes de direction et de créer un environnement de travail plus favorable aux femmes dans les missions.

Angela Pratt, coordonnatrice résidente par intérim de l’ONU au Vietnam, a de son côté souligné que la promotion de la présence féminine dans les missions n’est pas seulement une question d’égalité, mais aussi un facteur d’efficacité. "Le Vietnam dépasse actuellement le seuil mondial en matière de présence féminine. Nous encourageons le pays à aller encore plus loin, notamment en plaçant des femmes à des postes clés et de leadership", a-t-elle déclaré.

Les débats de l’atelier ont porté sur les défis auxquels font face les femmes militaires dans les missions de maintien de la paix, les politiques d’égalité de genre de l’ONU ainsi que des retours d’expériences concrètes sur le terrain. Plusieurs propositions ont été avancées pour renforcer à la fois le rôle, le nombre et les compétences des femmes dans ces opérations internationales.

Les représentants d’ONU Femmes et de l’ONU au Vietnam ont réaffirmé leur volonté de soutenir le Vietnam, notamment par l’appui technique, le renforcement des capacités et l’accès à des financements, à travers des initiatives telles que le Fonds Elsie pour l’inclusion des femmes dans les opérations de paix.

L’atelier s’est conclu par un appel commun des participants en faveur d’un leadership sensible au genre et d’une coordination politique accrue pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le domaine de la paix et de la sécurité.

VNA/CVN