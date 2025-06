L’Académie Hô Chi Minh et le Danemark approfondissent leur coopération

Nguyên Xuân Thang a salué l’expérience danoise en matière de gouvernance locale, d’administration publique moderne et de transformation numérique, appelant à un partage d’expertise dans ces domaines. Il a proposé l’organisation de séminaires thématiques, notamment sur la gouvernance au service de la transition verte et la mobilisation des ressources privées.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Nicolai Prytz a souligné l’amitié traditionnelle et la coopération substantielle entre les deux pays, rappelant que le Danemark reste un partenaire de longue date du Vietnam, passant progressivement de l’aide publique au développement à une coopération institutionnelle renforcée. Il a réaffirmé la volonté du Danemark de partager son expérience concrète en matière de réforme du secteur public, de transformation numérique et de gouvernance électronique.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des programmes de formation, des visites d’étude et des conférences spécialisées pour les hauts fonctionnaires vietnamiens dans les domaines de la gestion des projets, de l’administration publique, de l’énergie, de l’e-gouvernement et de la transition verte. Elles ont également convenu d’organiser des activités pour célébrer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark en 2026.

VNA/CVN