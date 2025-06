Assemblée nationale

Envisager d’implanter le Centre financier international dans deux villes

Photo : VNA/CVN

Plusieurs députés ont proposé d’envisager l’implantation du centre dans deux villes différentes, en prenant en compte les spécificités géographiques ainsi que les orientations de développement régional afin de déterminer les sites les plus appropriés et d’optimiser les investissements.

Le député Nguyên Quang Huân, province de Binh Duong (Sud) a rappelé que, selon les experts, cinq conditions étaient nécessaires pour créer un véritable centre financier international : une infrastructure moderne et intégrée, un écosystème financier complet, un cadre juridique spécifique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et un développement durable.

Après avoir analysé ces critères, M. Huân a estimé que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville bénéficiaient d’infrastructures existantes favorables à une mise en œuvre rapide. Toutefois, pour un développement régional équilibré et cohérent, Dà Nang pourrait représenter un choix stratégique. La ville, moins développée en ce domaine, pourrait accueillir un centre conçu dès le départ selon les normes internationales, notamment dès l’étape de la planification urbaine.

Photo : VNA/CVN

Le député Nguyên Van Thân, province de Thai Binh (Nord) a insisté sur l’importance d’un écosystème financier cohérent, clair et détaillé. Il a également souligné que la transparence et la fiabilité du cadre juridique seront des éléments décisifs pour attirer les experts internationaux.

S'interrogeant sur la pertinence de créer le Centre financier international dans deux villes différentes, dans un contexte où les infrastructures, les ressources humaines et les technologies présentaient encore certaines limites, M. Thân a mis en garde contre les risques liés à un investissement trop dispersé. "De nombreux centres financiers à travers le monde ont échoué. Le manque de concentration est un facteur de risque important", a-t-il précisé.

La députée Trinh Thi Tu Anh, province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre) a, pour sa part, proposé une orientation plus ciblée : développer un centre financier s’appuyant sur des axes stratégiques comme la finance numérique, la finance verte en Asie du Sud-Est, les services financiers aux PME, et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle a également évoqué l’ambition de faire du Vietnam un hub de l’innovation financière (Fintech).

Elle a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures numériques et la cybersécurité, deux éléments fondamentaux pour un centre financier moderne.

Selon un rapport du département des télécommunications, fin 2023, environ 78,6 % de la population vietnamienne (soit quelque 78,6 millions de personnes) étaient connectés à Internet, avec une vitesse moyenne de plus de 100 Mbps pour l’Internet fixe. Cependant, Mme Anh a souligné que ce chiffre restait inférieur à ceux enregistrés par des places financières majeures de la région, telles que Singapour (286 Mbps) ou la République de Corée (267 Mbps). D'où la nécessité, selon elle, il faut accélérer les investissements dans les réseaux fibre optique et 5G afin d’assurer la vitesse et la stabilité requises pour les transactions financières complexes et à fort volume.

VNA/CVN