Le président vietnamien s’entretient au téléphone avec son homologue sud-coréen

Au nom de l’État et du peuple vietnamiens, le président Luong Cuong a félicité Lee Jae-myung pour son élection en tant que 21e président de la République de Corée. Il a également transmis les félicitations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et d’autres dirigeants vietnamiens au président sud-coréen.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a salué l’attention portée par le président Lee Jae-myung aux relations avec la région asiatique et a souligné que ces premiers entretiens téléphoniques reflétaient l’importance qu’il accorde aux relations avec le Vietnam.

Le Vietnam soutient la politique de développement de la République de Corée et est convaincu que, sous la direction du président Lee Jae-myung, la République de Corée continuera de prospérer, son peuple connaîtra un plus grand bonheur et son rôle et sa position internationaux seront renforcés, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le chef de l’État vietnamien s’est réjoui des avancées réalisées dans les relations entre le Vietnam et la République de Corée depuis plus de 30 ans, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, notamment depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global.

Il a réaffirmé la position constante du Vietnam, qui attache une grande importance à ses relations avec la nation d’Asie de l’Est, et a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le président Lee Jae-myung afin de promouvoir un développement substantiel, efficace, global et durable des relations bilatérales dans les années à venir.

Approfondir les relations bilatérales

De son côté, le président Lee Jae-myung a exprimé ses sincères remerciements au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et au président Luong Cuong pour leurs messages de félicitations suite à l’annonce des résultats de l’élection présidentielle. Il a affirmé que le gouvernement sud-coréen considérait toujours le Vietnam comme un partenaire clé dans la région et se réjouissait de collaborer étroitement pour renforcer et approfondir les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État sud-coréen a salué les récentes avancées du Vietnam en matière de développement socio-économique et a exprimé son espoir de collaborer pour une prospérité partagée des deux pays. Il a également proposé que le Vietnam continue de créer des conditions favorables aux investissements et au développement des activités des entreprises sud-coréennes au Vietnam dans les années à venir.

Les deux dirigeants ont convenu d’orientations majeures pour approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée, notamment en maintenant et en promouvant les échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux ; en renforçant la coopération en matière de défense, de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale ; et en collaborant étroitement pour mettre en œuvre des actions concrètes en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement afin de relever les défis mondiaux actuels.

Ils ont également souligné l’importance de faire de la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation, en particulier dans les industries de haute technologie, un pilier essentiel du développement des relations bilatérales. renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, notamment en assurant conjointement le succès du Sommet des dirigeants économiques de l’APEC en 2025 en République de Corée et du Sommet des dirigeants économiques de l’APEC au Vietnam en 2027, ainsi qu’en coprésidant le mécanisme de coopération Mékong - République de Corée.

VNA/CVN