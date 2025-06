Entrevue entre le président de l'AN vietnamienne et le président lituanien

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait développer ses relations avec l'Union européenne (UE) en général et avec les pays amis traditionnels dont la Lituanie. À cette occasion, par le président lituanien, le dirigeant vietnamien a transmis une invitation à son homologue de Seimas ou Diète de la Lituanie à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun.

Trân Thanh Mân a souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la compréhension, la consolidation de la confiance politique et la promotion des relations entre les deux pays, notamment par le suivi de la mise en œuvre des accords et l'amélioration du cadre juridique afin de faciliter la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Lituanie. Il a demandé que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau et de se coordonner étroitement au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie - Europe (ASEP).

Le plus haut législateur vietnamien a souhaité que les deux parties encouragent les entreprises à tirer parti de l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) pour accroître les investissements, les importations et les exportations de marchandises et accroître le commerce bilatéral.

De son côté, le président lituanien, Gitanas Nauseda, a souligné que le Vietnam était le principal partenaire de la Lituanie en Asie du Sud-Est. Il a convenu que les deux pays devaient continuer à renforcer la confiance politique et les liens par le biais d'échanges de délégations, de réunions et de contacts sur divers canaux.

Gitanas Nauseda a convenu de travailler avec le Vietnam pour promouvoir activement l'économie et le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, l'innovation et la transformation numérique, l'éducation et la formation, la culture et les échanges entre les peuples. La Lituanie est prête à partager ses expériences et à coopérer avec le Vietnam dans ses domaines d’atout, tels que les technologies financières, la cybersécurité et les énergies renouvelables, a-t-il remarqué.

Photo : VNA/CVN

Saluant la ratification rapide par la Diète de la Lituanie de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), Trân Thanh Mân, a demandé à la Lituanie d'exhorter les autres États membres de l'UE à finaliser rapidement la ratification de cet accord, créant ainsi des conditions favorables aux entreprises des deux parties.

Il a également demandé à la Lituanie de soutenir le Vietnam en exhortant la Commission européenne (CE) à faire retirer rapidement le "carton jaune" INN sur les produits halieutiques vietnamiens exportés. Il a également affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir la Lituanie dans son adhésion prochaine au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Le président lituanien a souligné son soutien à la résolution de tous les différends par des moyens pacifiques, fondés sur le droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de (CNUDM) 1982, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN