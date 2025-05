Les députés proposent des politiques préférentielles pour les soldats de la paix

>> Le Vietnam envoie davantage d’officies aux missions de maintien de la paix de l'ONU

>> Trois policiers déployés pour une mission de maintien de la paix de l’ONU

>> Participation du Vietnam aux opérations de paix de l’ONU : un projet de loi à l’étude

>> Le Vietnam réaffirme son engagement accru dans les opérations onusiennes de maintien de la paix

Photo : VNA/CVN

La plupart des députés ont convenu de la nécessité d'adopter cette loi afin d'améliorer le cadre juridique de la participation du Vietnam aux missions de maintien de la paix des Nations unies.

Les discussions ont porté sur plusieurs aspects clés, notamment le champ d'application de la réglementation et les sujets applicables ; le rôle et la fonction des forces de maintien de la paix vietnamiennes ; la gestion par l'État de la participation aux opérations de maintien de la paix ; l'autorité, les procédures d'envoi, d'ajustement et de prolongation des mandats ; ainsi que les politiques et les droits du personnel engagé dans les activités de maintien de la paix des Nations unies.

Concernant les dispositions relatives au traitement préférentiel en matière de formation et de déploiement des ressources humaines, Lê Quang Dao, député de la province de Phu Yên, a proposé que les ministres, les responsables des agences de niveau ministériel et les présidents des comités populaires provinciaux soient chargés d'offrir des politiques favorables en matière de formation, de placement, de recrutement et de sélection des personnes ayant accompli des missions de maintien de la paix.

Il a également appelé à une réglementation plus claire concernant les distinctions honorifiques et la couverture d'assurance pour les personnes blessées, malades ou décédées dans l'exercice de leurs fonctions.

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense nationale, également député de la province de Binh Duong, a souligné que le projet de loi intégrait des dispositions permettant la participation de personnel civil afin de diversifier les contributions du Vietnam au maintien de la paix. Il définit également clairement les domaines spécifiques dans lesquels le Vietnam s'engagera dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Il a également précisé que dans les situations d'urgence menaçant directement la vie ou les biens des forces de maintien de la paix vietnamiennes, le respect des procédures de signalement standard pourrait entraîner des pertes d'opportunités d'intervention. C'est pourquoi le comité de rédaction a proposé que, dans les cas d'urgence et de crise, le ministère compétent soit habilité à ordonner le retrait immédiat des forces sans délai.

VNA/CVN