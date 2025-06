Un banquet d’État en l’honneur du président lituanien

Dans la soirée du 12 juin, le président de la République, Luong Cuong, et son épouse ont présidé un banquet d’État solennel en l’honneur du président lituanien, Gitanas Nauseda, et de son épouse, en visite officielle au Vietnam.

Luong Cuong a estimé que la visite de Gitanas Nauseda marquait un jalon historique, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et témoignant de la confiance et des liens croissants entre les deux pays.

Malgré les événements historiques, l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Lituanie est toujours cultivée. Les relations politiques sont de plus en plus fiables, avec des échanges et des contacts accrus à tous les niveaux, une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et sur de nombreuses questions internationales. La coopération économique suit une trajectoire de développement positive, avec une forte augmentation des échanges commerciaux bilatéraux ces dernières années. La coopération dans d'autres domaines où les deux parties ont des atouts et des besoins est de plus en plus encouragée, répondant ainsi aux objectifs de développement de chaque pays.

Le président vietnamien a apprécié les résultats de son entretien avec son homologue lituanien. Les deux parties ont convenu d'orientations majeures et de mesures concrètes pour promouvoir la coopération bilatérale et la développer plus efficacement dans de nombreux domaines à l'avenir.

Soulignant le rôle de la Lituanie et du Vietnam dans les relations globales entre l'Union européenne et l'ASEAN, le président Gitanas Nauseda a déclaré que la visite officielle de la délégation lituanienne de haut rang constituait également une occasion pour les deux parties de partager et de stimuler le grand potentiel de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment la sécurité énergétique, les transports, la logistique, etc.

Le dirigeant lituanien a émis l’espoir que les deux pays continueront de coopérer plus étroitement sur la scène internationale, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

