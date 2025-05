Le Vietnam réaffirme son engagement accru dans les opérations onusiennes de maintien de la paix

Le Vietnam s’engage à renforcer sa participation aux opérations de l’ONU en développant de nouveaux types d’unités, telles que l’infanterie mécanisée, la police militaire, les unités de communication et les unités de protection des missions...

Le général de corps d’armée Phung Si Tân, chef adjoint de l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a fait cette déclaration lors de la Conférence ministérielle de l’ONU de 2025 sur le maintien de la paix, tenue à Berlin les 13 et 14 mai.

Photo : VNA/CVN

Le général Phung Si Tân a souligné que, acteur relativement nouveau dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU (depuis mai 2014), le Vietnam avait déjà obtenu des résultats significatifs.

À ce jour, près de 1.100 membres des forces armées vietnamiennes ont été engagés dans les missions onusiennes de maintien de la paix. Le Vietnam promeut activement la participation des femmes militaires à ces déploiements et travaille en collaboration régulière avec l'ONU et ses partenaires internationaux pour la mise en œuvre de programmes de formation et d'exercices conjoints.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à augmenter la participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix et à intensifier la coopération internationale, notamment pour renforcer les capacités de formation et la préparation aux futures missions de l'ONU.

En marge de la conférence, le général Phung Si Tân a rencontré Giles Norman, directeur général du Bureau canadien des menaces et conflits transnationaux. Il a souligné l'importance que le ministère vietnamien de la Défense accorde à la coopération avec le Canada dans le domaine du maintien de la paix.

Il a proposé de mettre en œuvre de manière efficace le protocole d’entente signé entre les deux pays dans ce domaine, exprimant l’espoir que le Canada partagera son expertise et soutiendra l’initiative vietnamienne visant à nommer des candidats à des postes clés, tels que commandant adjoint ou commandant dans les missions onusiennes.

Durant son séjour, le général Phung Si Tân a également eu une rencontre avec Atul Khare, secrétaire général adjoint de l’ONU.

VNA/CVN