Le Premier ministre vietnamien rencontre les dirigeants de grands groupes économiques suédois

Lors de cette rencontre, Marcus Wallenberg, président du conseil d’administration du groupe SEB et directeur du groupe Wallenberg, ainsi que des dirigeants d’entreprises telles qu’AstraZeneca et Ericsson, ont discuté des opportunités et des projets d’investissement au Vietnam dans des secteurs tels que l’énergie, la finance, les sciences, les technologies et les télécommunications.

Pour sa part, Pham Minh Chinh a souligné que le monde est aujourd’hui confronté à de nombreux défis imprévisibles, tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources, la concurrence stratégique, la cybersécurité, le vieillissement de la population et l’accroissement des inégalités économiques. Il a toutefois insisté sur le fait que la tendance à la paix, à la coopération et au développement restait dominante.

Le monde doit s’unir et respecter le multilatéralisme. Chaque pays doit être indépendant, autonome et se développer durablement, en garantissant la justice sociale et en ne laissant personne de côté, a-t-il affirmé.

En matière de développement socio-économique et de politique diplomatique, le Vietnam maintient fermement sa politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autodétermination, la multilatéralisation et la diversification, entretenant des relations amicales avec toutes les nations, étant un partenaire fiable de la communauté internationale, s’intégrant activement et appliquant la politique de défense des «quatre non», a-t-il noté.

Grâce à cela, le Vietnam a surmonté son passé guerrier et établi des partenariats stratégiques et des partenariats stratégiques globaux avec la plupart des puissances mondiales, même celles qui étaient autrefois des «ennemies».

Concernant le choix des partenaires pour le développement des infrastructures numériques, Pham Minh Chinh a souligné que si les technologies de l’information offrent de grands avantages, elles comportent également des risques en matière de cybersécurité. Par conséquent, le Vietnam privilégie la collaboration avec des partenaires technologiques fiables, tels qu’Ericsson et d’autres entreprises suédoises, afin d’accroître les investissements dans les infrastructures des technologies de l’information, en particulier dans les zones reculées.

Répondant aux inquiétudes des entreprises suédoises concernant la complexité administrative, le Premier ministre a assuré que le Vietnam menait une profonde réforme, notamment une révolution visant à rationaliser l’appareil d’État, réduisant les besoins d’investissement, les délais et les coûts d’au moins 30 %, tout en offrant un service plus proactif et innovant.

Le Vietnam a également créé des portails juridiques et d’investissement en ligne pour faciliter le travail des entreprises, et il est convaincu que ces obstacles seront bientôt levés.

Production d’électricité propre

Concernant les opportunités offertes aux entreprises suédoises de participer à la production d’électricité propre et au développement du réseau au Vietnam, Pham Minh Chinh a souligné que le pays avait adopté diverses politiques et plans, tels que le Plan national de développement de l’électricité VIII et la Loi sur l’électricité, qui créent des conditions favorables au développement d’énergies propres et de réseaux de transport. Cela ouvre d’importantes opportunités pour les investissements suédois, notamment dans la fourniture d’électricité propre du Vietnam à la Malaisie et à Singapour, a-t-il souligné.

Dans les domaines de la recherche, de la production de robots et des puces semi-conductrices, le Vietnam accorde également une priorité à leur développement et attend des entreprises suédoises qu’elles apportent des capitaux, des technologies, une expertise en gestion et une formation des ressources humaines. Le pays dispose de résolutions qui soutiennent la science, l’innovation et la transformation numérique grâce à des mécanismes transparents, en plus de protéger les droits des investisseurs, a indiqué le chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam et la Suède partagent de nombreuses similitudes et entretiennent d’excellentes relations depuis longtemps.

Lors de cette visite officielle, les deux parties exploreront des solutions pour renforcer concrètement et efficacement leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, diplomatique et économique, en mettant l’accent sur la science, la technologie, l’innovation, les technologies de l’information et l’énergie, domaines dans lesquels la Suède est forte et le Vietnam a des besoins, a-t-il déclaré.

Il s’est également dit convaincu que les entreprises des deux pays renforceront leur coopération et leurs investissements.

Il a également affirmé que, dans l’esprit d’«avantages harmonisés, risques partagés», le gouvernement vietnamien sera toujours disposé à accompagner, écouter et soutenir le monde des affaires et les investisseurs étrangers, y compris suédois, pour investir avec succès, de manière durable et à long terme au Vietnam.

