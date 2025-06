Le Vietnam reste à jamais un ami fidèle, aux côtés de la Suède

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame une visite officielle en Suède

>> À Stockholm, le Premier ministre Pham Minh Chinh resserre les liens avec la communauté vietnamienne

>> Un nouvel élan pour l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Suède

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre les dirigeants de grands groupes économiques suédois

Photo : VNA/CVN

La Dre. Sophie Roy, vice-rectrice de l’Université d’économie de Stockholm, a souligné que la Suède et le Vietnam entretiennent de longue date de bonnes relations. La recherche et l’éducation jouent un rôle clé dans la promotion du développement durable, de l’innovation et de la compréhension mutuelle. Elle s’est réjouie des futures coopérations entre les deux pays et a indiqué que l’université accueille déjà plusieurs étudiants vietnamiens, espérant en accueillir davantage dans les années à venir.

Dans son discours Pham Minh Chinh s’est dit impressionné par la philosophie éducative de l’université, résumée par le mot "liberté" - un mot également mentionné par le Président Hô Chi Minh dans la Déclaration d'indépendance du 2 septembre 1945 : "Indépendance - Liberté - Bonheur".

Il a affirmé qu’au cours du chemin difficile mais courageux du Vietnam, le gouvernement et le peuple suédois ont toujours été présents en tant qu’amis fidèles, solidaires et bienveillants. Dans la mémoire de nombreux Vietnamiens, la Suède est un symbole vivant de compassion et d’assistance sincère. Des ouvrages tels que l’Hôpital pédiatrique suédois, l’Hôpital Vietnam - Suède de Uông Bí, ou encore l’usine de papier Bai Bang sont devenus des symboles inoubliables dans le cœur du peuple vietnamien.

À propos des perspectives des relations bilatérales à l’ère nouvelle, le chef du gouvernement a souligné la nécessité pour les deux pays de réaliser plusieurs percées comme la percée dans les relations politiques et diplomatiques, la promotion des valeurs communes, la confiance politique et l’amitié profonde entre les deux pays, la définition de grandes orientations pour les relations bilatérales, en créant un nouvel élan de coopération concrète et efficace, notamment dans les domaines de la science et technologie, de l’innovation et du développement durable.

Selon le dirigeant vietnamien, dans un monde de plus en plus instable et imprévisible, les deux pays doivent continuer à valoriser la coopération multilatérale, promouvoir le respect et l’application de la Charte des Nations unies et du droit international, favoriser le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions pacifiques aux différends et conflits.

Il a également appelé à une percée dans la coopération économique, commerciale, en matière d’investissement et de développement, conformément au niveau des relations et à la position économique des deux pays. Le Vietnam s’engage à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam – UE (EVFTA) pour favoriser l’interconnexion et l’ouverture des marchés mutuels, et souhaite voir entrer en vigueur rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA). Les deux pays doivent créer davantage de projets exemplaires dans cette nouvelle ère de coopération et favoriser l’expansion des entreprises suédoises déjà réussies au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays doivent également innover dans la coopération scientifique, technologique, en innovation, transformation numérique et transition verte, en en faisant un moteur essentiel de la coopération bilatérale. Il est nécessaire de mettre rapidement en œuvre et concrétiser le partenariat stratégique dans ces domaines, établi à l’occasion de cette visite.

Le Vietnam et la Suède doivent aussi renforcer les échanges culturels, artistiques, touristiques et entre les peuples, développer la coopération décentralisée, et faciliter les conditions pour les citoyens des deux pays à vivre, étudier et travailler dans l’autre pays, notamment à travers des politiques de visa et permis spéciaux pour certaines personnes prioritaires, notamment les travailleurs qualifiés.

Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement et le peuple suédois pour leur soutien constant à la communauté vietnamienne de plus de 22.000 personnes en Suède, leur permettant de s’intégrer et de contribuer positivement au développement socio-économique du pays d’accueil.

Il a conclu en affirmant qu’après près de six décennies d’accompagnement, de coopération et de développement, les deux pays ont encore beaucoup d’histoires à raconter, de projets à mener. Le Vietnam reste pour toujours un ami fidèle de la Suède, fiers de leurs belles traditions, avançant avec la Suède pour bâtir des nations fortes et prospères.

VNA/CVN