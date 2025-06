Un nouvel élan pour l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Suède

>> La visite du Premier ministre en Suède promet de dynamiser la coopération bilatérale

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame une visite officielle en Suède

>> À Stockholm, le Premier ministre Pham Minh Chinh resserre les liens avec la communauté vietnamienne

Il s'agira de la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Suède depuis six ans. Cette visite vise à approfondir les relations entre le Vietnam et la Suède, l'un des pays jouant un rôle important en Europe.

Une amitié historique et durable

La Suède a été le premier pays occidental à reconnaître le Vietnam et à établir des relations diplomatiques avec lui, le 11 janvier 1969, alors que le Vietnam luttait encore pour son indépendance et sa réunification. Elle fut également le pays occidental à soutenir le plus tôt et le plus activement le Vietnam dans sa lutte contre les États-Unis, dès août 1966.

Photo: VNA/CVN

Au cours de la période de renouveau et de reconstruction nationale, la Suède a toujours apporté au Vietnam un soutien précieux, tant matériel que spirituel. Des projets emblématiques tels que l'Hôpital central pédiatrique, l'Hôpital général Vietnam - Suède à Uông Bi ou encore l'usine de papier de Bai Bang témoignent de cette solidarité historique.

Les relations politiques, autrefois étroites, demeurent aujourd'hui fructueuses. Les visites de haut niveau ont favorisé un développement efficace de la coopération bilatérale. Un mécanisme de consultation politique annuel au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères a été mis en place, la première session s'étant tenue à Hanoï en juin 2022. Les deux pays coopèrent également activement au sein des forums multilatéraux sur des questions mondiales.

Des perspectives économiques prometteuses

En parallèle des relations politiques positives, les liens commerciaux entre le Vietnam et la Suède ont connu un développement encourageant.

De 1967 à 2013, la Suède s'est distinguée comme le plus grand donateur d'aide non remboursable au Vietnam parmi les pays nordiques. Ses efforts se sont concentrés sur des secteurs clés tels que le renforcement institutionnel, la réforme administrative, le droit, la santé, l'éducation, l'environnement et le développement des ressources humaines.

Depuis fin 2013, la coopération bilatérale a évolué vers un partenariat d'égal à égal et mutuellement bénéfique. Le volume des échanges commerciaux a atteint 1,5 milliard de dollars en 2022, 1,28 milliard en 2023, et 1,48 milliard en 2024.

Le Vietnam exporte principalement vers la Suède des produits électroniques, des chaussures, des textiles, des fruits de mer, des articles en bois, des produits artisanaux, ainsi que des ordinateurs et leurs composants. En retour, le Vietnam importe de Suède des équipements de télécommunications, des machines, divers équipements industriels et des médicaments.

En matière d'investissement, la Suède se classe actuellement au 29e rang parmi les 149 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 111 projets totalisant 743,39 millions de dollars. Ces investissements se concentrent dans les secteurs de la transformation, de la fabrication, de l'information, de la communication, ainsi que de l'hébergement et de la restauration.

Environ 70 entreprises suédoises sont implantées au Vietnam, principalement à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong. En revanche, les investissements vietnamiens en Suède restent modestes, avec seulement trois projets représentant près d'un million de dollars.

Des domaines de coopération en pleine expansion

Photo : VNA/CVN

Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Suède reste considérable, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, des télécommunications, de l'économie verte, numérique et circulaire, de l'éducation, des infrastructures, des énergies renouvelables et de l'industrie de la défense.

La Suède reste le principal donateur européen d'aide non remboursable au Vietnam, avec un total cumulé de plus de 3 milliards de dollars depuis 1967. Cette aide a été consacrée à des domaines essentiels tels que la santé, la réforme économique, le développement des institutions, l'environnement et la lutte contre le changement climatique, etc.

Dans le domaine culturel, la Suède a joué un rôle clé en soutenant des projets de préservation et de valorisation du patrimoine, ainsi qu'en renforçant les capacités des professionnels vietnamiens dans les secteurs de la radio, de la télévision et de la presse écrite.

Deux accords de coopération culturelle et médiatique ont été signés. Aujourd'hui, la coopération culturelle s'appuie sur des partenariats directs entre institutions culturelles des deux pays, avec des contributions financières de part et d'autre.

En matière d'éducation et de formation, la Suède a contribué à former de nombreux spécialistes vietnamiens dans des domaines variés tels que la foresterie, la production de papier, l'énergie (hydraulique, thermique, nucléaire), la biotechnologie, la médecine ou encore le journalisme. Actuellement, plus de 120 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Suède dans des disciplines telles que les sciences naturelles, l'ingénierie et l'économie.

La communauté vietnamienne en Suède compte aujourd'hui environ 22 000 personnes, dont une majorité a acquis la nationalité suédoise.

Renforcer la coopération stratégique et durable

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, cette visite vise à dresser un bilan du partenariat bilatéral et à identifier de nouveaux domaines de coopération alignés sur les priorités de développement des deux pays. Des mesures concrètes seront proposées pour dynamiser et approfondir cette coopération de manière substantielle et efficace.

Elle a également souligné que cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir les liens entre le Vietnam et l'Union européenne, de renforcer le rôle de passerelle entre l'UE et l'ASEAN, et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et le monde.

Toujours selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thị Thu Hang, la Suède est un pays développé, doté d'atouts dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, des technologies de l'information et de la communication, de l'environnement et de l'économie verte. Ces secteurs clés constitueront des leviers et des piliers de coopération pour renouveler les relations bilatérales.

VNA/CVN