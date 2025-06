Entretien entre les présidents vietnamien et lituanien

>> Renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme Vietnam - Lituanie

>> Le président lituanien Gitanas Nausėda arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de la Lituanie

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a souligné l’importance historique de cette première visite de niveau de chef d’État depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines d’intérêt commun et complémentaires. Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec la Lituanie, partenaire traditionnel important dans la région.

Le président Gitanas Nausėda a exprimé sa satisfaction pour sa première visite au Vietnam, saluant les réalisations économiques impressionnantes du pays et affirmant son souhait de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs à fort potentiel. Il a également affirmé que le Vietnam est un partenaire important de la Lituanie en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux ; de promouvoir le commerce, l’investissement et la création d’une Commission intergouvernementale de coopération économique, scientifique et technique ; de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) ; et de faciliter la signature d’un accord de non-double imposition afin de stimuler les échanges commerciaux et les investissements.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine agricole, les deux pays disposent de produits complémentaires et d’un potentiel de coopération dans la transformation agroalimentaire, en vue d’un développement durable et de la sécurité alimentaire.

Les deux parties ont aussi convenu de renforcer la coopération dans les technologies de pointe, le numérique, l’intelligence artificielle, les fintechs, la transition verte et les énergies renouvelables…

En matière de défense et de sécurité, la coopération sera développée dans le respect du droit national et international, notamment dans la lutte contre la criminalité et la cybersécurité. Le président Luong Cuong a invité son homologue lituanien à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, prévue à Hanoï en octobre 2025.

Coopération décentralisée

Les deux parties se sont engagées à favoriser les échanges entre leurs peuples et la coopération décentralisée à travers la promotion du commerce, du tourisme et des investissements. Le président vietnamien a appelé les autorités lituaniennes de continuer à soutenir l’intégration de la communauté vietnamienne en Lituanie.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan multilatéral, les deux parties continueront de coopérer et de se soutenir au sein des forums multilatéraux. La Lituanie soutient le renforcement des relations entre le Vietnam et l’UE, tandis que le Vietnam soutient l’adhésion prochaine de la Lituanie au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Le président Luong Cuong a également demandé à la Lituanie de continuer à soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale, en faveur du règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de l’aviation dans les régions et dans le monde, pour la coopération et la prospérité commune.

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de l’agriculture et des finances.

VNA/CVN