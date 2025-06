Assemblée nationale

Adoption d’une résolution sur la réorganisation des unités administratives de niveau provincial

Le 12 juin, avec 461 voix favorables (soit un taux de 96,44 %), l’Assemblée nationale a adopté une résolution sur la réorganisation des unités administratives de niveau provincial en 2025. Désormais, le pays comptera 34 unités administratives de niveau provincial, comprenant 28 provinces et six villes.

Après la réorganisation, 19 provinces et quatre villes seront nouvellement constituées. Onze provinces et villes ne seront pas concernées par cette restructuration : Cao Bang, Diên Biên, Hà Tinh, Lai Châu, Lang Son, Nghê An, Quang Ninh, Thanh Hoa, Son La, Hanoï et Huê.

Les nouvelles administrations locales entreront officiellement en fonction à partir du 1er juillet 2025. D’ici là, les anciennes autorités continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des nouvelles structures.

Le gouvernement, les ministères, les organismes concernés et les autorités locales sont chargés de mettre en œuvre la résolution, de réorganiser l’appareil et de régler les questions sociales et professionnelles liées à la réorganisation, tout en garantissant le bien-être social, les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises, ainsi que le développement socio-économique, la sécurité et la défense nationale...

Modèle d’administration à deux niveaux

Le 30 juin prochain, les nouvelles limites administratives et les organes de direction des provinces seront officiellement annoncés. Après la réorganisation, le modèle d’administration à deux niveaux (province et commune) sera mis en place, permettant de réduire environ 250.000 postes et d’économiser plus de 190.000 milliards de dongs entre 2026 et 2030.

Cinquante-deux provinces et villes seront regroupées en 23 nouvelles unités administratives de niveau provincial : Tuyên Quang, Lào Cai, Thai Nguyên, Phu Tho, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Phong, Ninh Binh, Quang Tri, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoà, Lâm Dông, Dak Lak, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Tây Ninh, Cân Tho, Vinh Long, Dông Thap, Cà Mau et An Giang.

Les députés ont unanimement salué la préparation rigoureuse du gouvernement et des collectivités territoriales, tout en approuvant la réorganisation conformément aux orientations du Parti et à la législation.

Après l’adoption de la résolution, le gouvernement dirigera les provinces pour élaborer des plans détaillés afin d’assurer le bon fonctionnement des nouvelles administrations et la mise en œuvre rapide des régimes de soutien aux personnels concernés.

