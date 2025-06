Le SG du Parti, Tô Lâm, reçoit le président lituanien Gitanas Nausėda

Saluant la visite historique du président lituanien, le chef du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a affirmé que ce voyage constituait une étape importante, contribuant à renforcer, substantiellement et efficacement, les relations bilatérales entre le Vietnam et la Lituanie dans les années à venir.

Photo: VNA/CVN

Rappelant l'évolution positive des relations entre le Vietnam et la Lituanie ces dernières années, Tô Lâm a remercié le gouvernement et le peuple lituaniens pour leur précieux soutien et leur aide au Vietnam durant les années difficiles. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance à ses amis traditionnels et souhaite les développer, notamment la Lituanie, partenaire important du Vietnam dans la région.

Il a salué et félicité la Lituanie pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, notamment son rôle pionnier dans les domaines des technologies de l'information, des technologies financières, de l'intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité, domaines clés de la transformation numérique mondiale actuelle, renforçant ainsi son prestige et sa position dans la région.

Pour sa part, le président Gitanas Nausėda a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations historiques, après près de 40 ans de mise en œuvre du processus Doi Moi (Renouveau).

Il a souligné que le Vietnam est désormais un pays doté d'une économie dynamique, d'une profonde intégration internationale, d'une stabilité politique et sociale préservée et d'une amélioration constante des conditions de vie de sa population.

Le président a hautement apprécié la vision stratégique et l'orientation du Vietnam en matière de développement, notamment en matière de science et de technologie, d'innovation et de transformation numérique nationale, d'intégration internationale dans le nouveau contexte et de développement du secteur privé.

Il a affirmé que la Lituanie accorde une grande importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et dans le monde, et souhaite promouvoir davantage ses relations avec le Vietnam, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Les deux dirigeants ont salué les résultats fructueux de l'entretien entre le président lituanien et son homologue vietnamien Luong Cuong, notamment la signature de plusieurs documents de coopération importants qui ouvrent des perspectives concrètes de partenariat dans des domaines où la Lituanie possède des atouts et où le Vietnam connaît une demande croissante, comme les sciences et technologies, l'énergie et l'agriculture de haute technologie.

Renforcer l'amitié traditionnelle

Le chef du Parti et son invité ont discuté des principales orientations et mesures visant à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment en intensifiant les échanges et les contacts entre délégations de haut niveau et de tous niveaux, et en promouvant la coopération dans des secteurs tels que le commerce et l'investissement, la défense et la sécurité, les sciences et technologies, l'innovation, l'énergie, l'agriculture et le travail.

Ils ont également souligné l'importance de renforcer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, renforçant ainsi l'amitié bilatérale au bénéfice des deux peuples, tout en renforçant le rôle et la position de chaque pays dans la région et dans le monde, et en les aidant à mieux s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement et à contribuer à la paix, à la coopération et au développement.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé le gouvernement lituanien à continuer de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre et travailler de manière stable dans ce pays européen. Il a également suggéré de renforcer la formation des étudiants vietnamiens, notamment dans les domaines où la Lituanie dispose d'atouts, afin de contribuer au développement de ressources humaines au service des objectifs de développement des deux pays. Le chef du Parti a également souligné l'importance de bâtir une communauté vietnamienne forte en Lituanie, tant en taille qu'en capacité, afin de promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme des deux parties.

Partageant leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux tels que les Nations Unies et le Dialogue Asie - Europe (ASEM), ainsi que dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne (UE) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux parties ont affirmé leur soutien au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation en Mer Orientale.

VNA/CVN