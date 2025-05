Les efforts de maintien de la paix du Vietnam reflètent une vision globale

L’engagement du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies (ONU) au cours des 11 dernières années a démontré la maturité croissante du pays, ainsi que son engagement et sa responsabilité forts envers la communauté internationale, contribuant à la mise en œuvre de cette noble mission humanitaire et à la promotion d’une paix durable dans le monde.

>> Trois policiers déployés pour une mission de maintien de la paix de l’ONU

>> Le Vietnam réaffirme son engagement accru dans les opérations onusiennes de maintien de la paix

>> Les députés proposent des politiques préférentielles pour les soldats de la paix

Photo : VNA/CVN

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (VDPO), une agence spécialisée du ministère de la Défense, a joué un rôle essentiel dans ce processus. Le parcours a été marqué par des étapes importantes et des progrès constants, à commencer par la création du Centre vietnamien de maintien de la paix en 2014, devenu ensuite le VDPO en 2017. Cette évolution a contribué de manière significative aux activités diplomatiques du pays, notamment dans le domaine de la diplomatie de défense. Les efforts du Vietnam ont été reconnus et appréciés par la communauté internationale et les médias.

Affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale du maintien de la paix

Plus que quiconque, le peuple vietnamien comprend profondément la valeur de la paix et l’a toujours chérie et défendue. Juste après le succès de la Révolution d’Août 1945, le Président Hô Chi Minh a adressé une lettre à l’Assemblée générale des Nations unies, affirmant le soutien du Vietnam aux objectifs de l’ONU et son aspiration à contribuer à la cause commune.

Depuis la paix et la réunification du pays, le Parti et l’État vietnamiens ont constamment mené une politique étrangère axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement; la diversification et la multilatéralisation des relations internationales; une intégration internationale proactive et active; et le rôle d’ami, de partenaire de confiance et de membre responsable de la communauté internationale.

Le 23 novembre 2012, le Politburo a approuvé un Plan directeur pour la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Par la suite, le 10 avril 2013, le Politburo a publié la résolution n°22-NQ/TW sur l’intégration internationale, qui fixe les orientations d’une "participation proactive et active aux institutions multilatérales, y compris aux activités de haut niveau telles que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies".

Le 27 mai 2014, le ministère de la Défense a annoncé la création du Centre vietnamien de maintien de la paix et déployé les deux premiers officiers militaires vietnamiens comme officiers de liaison auprès de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), marquant ainsi la participation officielle du Vietnam aux missions de maintien de la paix des Nations unies.

Le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du VDPO, a souligné que ce parcours de 11 ans avait suffi à démontrer le courage, l’intelligence et l’intégrité des "soldats de l’Oncle Hô" dans un environnement international multinational, confronté à des défis sécuritaires et à des risques épidémiques.

Selon le responsable, au moins 1.083 soldats de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et des forces de sécurité publique populaire ont été déployés dans des missions de maintien de la paix des Nations unies, en mission individuelle et en mission intégrée multidimensionnelle. Le Vietnam a déployé jusqu’à présent six rotations d’hôpitaux de campagne de niveau 2, avec 63 militaires, et trois rotations d’unités de génie, avec un total de 184 personnes.

Photo : VNA/CVN

Le général de brigade Pham Manh Thang a affirmé que, grâce à leur sang-froid, leur conduite exemplaire et leur sens aigu des responsabilités, les membres de l’APV ont accompli leurs missions avec brio, méritant les éloges des dirigeants de l’ONU et de leurs collègues internationaux. Les rotations d’hôpitaux de campagne de niveau 2 du Vietnam au Soudan du Sud ont permis de fournir des soins de santé et des traitements de haute qualité à de nombreux membres du personnel de l’ONU et à des civils locaux, et de réaliser avec succès des interventions chirurgicales complexes.

Par ailleurs, les rotations d’unités de génie du Vietnam ont également démontré un haut niveau de compétence professionnelle, contribuant significativement à l’amélioration des capacités des missions de l’ONU dans la région d’Abyei.

"Nous avons laissé une impression profonde et positive des soldats vietnamiens à casques bleus – l’image des "soldats de l’Oncle Hô" – contribuant à diffuser les nobles valeurs humanitaires du Vietnam, une nation qui chérit la paix", a-t-il déclaré.

Vision d’avenir

Dans les temps à venir, pour répondre aux exigences croissantes d’intégration internationale et de diplomatie de défense, l’APV poursuivra le maintien de ses forces de maintien de la paix dans différentes zones et renforcera son engagement dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, en augmentant les effectifs et la qualité du personnel et des équipements en fonction des capacités et de la situation du Vietnam, tout en augmentant la proportion de femmes officiers.

Selon le général de brigade Pham Manh Thang, la force de maintien de la paix de l’APV renforcera davantage la communication externe, les campagnes de sensibilisation du public et les activités d’éducation afin de renforcer la compréhension et la responsabilité de l’armée et de la société quant à l’importance de cette noble mission.

Une attention particulière sera également portée au renforcement d’une volonté politique forte et du sens des responsabilités parmi les officiers et les soldats pendant leurs missions, conformément aux dispositions et principes de la Charte des Nations unies, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de cultiver la détermination à surmonter les difficultés et les défis afin de s’acquitter avec succès de leurs missions.

Parallèlement, en tant qu’organisme consultatif spécialisé et principal dans ce domaine, le VDPO continuera de privilégier la formation et le renforcement des capacités, notamment en combinant les activités de soutien de partenaires internationaux dotés d’une vaste expérience du maintien de la paix et en élaborant des programmes de formation sur mesure, guidés par le principe "fondamental, pratique, solide et intensif", privilégiant la pratique et les exercices complets.

Le contenu de la formation est axé sur l’apprentissage des langues étrangères ; la formation professionnelle spécialisée ; les connaissances en maintien de la paix ; les techniques de survie ; le droit international et le droit humanitaire ; l’information sur la culture, la population et la réglementation des pays hôtes ; les mises à jour sur les conditions de mission et les mandats et exigences spécifiques de l’ONU. Une attention particulière est également accordée au renforcement des compétences en médecine et en ingénierie militaires.

Des efforts sont en cours pour travailler en étroite collaboration avec les ministères et agences concernés afin de finaliser le projet de loi sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, qui devrait être soumis à la 15e Assemblée nationale lors de sa 9e session, a déclaré le général de brigade Pham Manh Thang.

Il a ajouté qu’une fois adoptée, la loi institutionnalisera pleinement les lignes directrices et les politiques du Parti sur la participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l’ONU, fournissant un cadre juridique complet, stable et à long terme pour le déploiement et les forces de maintien de la paix vietnamiennes.

VNA/CVN