À la découverte de la pagode Linh Phuoc : un joyau spirituel et artistique de Dà Lạt

Niché dans les Hauts plateaux du Centre du Vietnam, à seulement 8 km à l'est du cœur de Dà Lat, se trouve la pagode Linh Phuoc, affectueusement surnommée "Chùa Ve Chai" (la pagode aux tessons de bouteille). C'est une escale obligatoire pour quiconque s'intéresse à l'architecture bouddhique, à l'art de la mosaïque et à la spiritualité.

La pagode Linh Phuoc marie avec brio tradition religieuse, esthétique raffinée et une touche d'excentricité artistique, ce qui en fait l'une des merveilles les plus remarquables de la région.

Ce qui frappe immédiatement à la pagode Linh Phuoc, c'est son style architectural absolument unique. L'édifice entier est construit majoritairement à partir de milliers de fragments de céramique, de porcelaine, de verre et même de tasses de thé recyclées . Cette technique de décoration, connue sous le nom de khảm sành, confère à la page une apparence étincelante et colorée, presque irréelle. Il s'agit d'une véritable œuvre d'art monumentale à ciel ouvert, pleine de surprises à chaque recoin.

Le complexe a commencé à prendre forme en 1949, et il a continué d'évoluer grâce à de nombreuses rénovations et agrandissements au fil des décennies. Aujourd'hui, il s'étend sur plus de 6.000 m2 et attire des milliers de visiteurs chaque semaine. L'entrée principale est un spectacle en soi : une majestueuse porte flanquée de dragons en céramique ondulant le long des murs , symboles de puissance et de profondes sagesses dans la culture vietnamienne.

Le clocher le plus haut du Vietnam

L’un des éléments emblématiques de la pagode est son impressionnante tour à sept étages, haute de 37 m, considérée comme le clocher le plus haut du Vietnam. Ce stūpa majestueux abrite une grande cloche en bronze pesant 8.500 kilogrammes, fondue en 1999 grâce aux dons des fidèles. Gravée de textes sacrés et de vœux, cette cloche est l’une des plus grandes du pays et résonne avec une intensité qui touche profondément les visiteurs. Les pèlerins montent les étages du clocher pour prier et admirer les nombreuses statues de Bouddha, ainsi que pour profiter de la vue panoramique sur les collines verdoyantes de Dà Lat.

Un autre record impressionnant détenu par la pagode Linh Phuoc est la présence de la plus haute statue de Quan Âm (Guanyin) faite de fleurs immortelles au Vietnam. Cette statue colossale mesure 17 m de haut et est recouverte de plus de 600.000 fleurs séchées, une tradition artisanale typique de la région. Chaque fleur a été minutieusement sélectionnée et collée à la main, formant un ensemble harmonieux et empreint de grâce. Cette œuvre spectaculaire rend hommage à l’importance de Quan Âm dans la foi bouddhiste, symbolisant la compassion et l’écoute des souffrances humaines. Les visiteurs se recueillent souvent devant cette statue pour méditer ou formuler des prières.

Un lieu chargé de spiritualité et de symbolisme

Au-delà de ses records et de son esthétique éblouissante, la pagode Linh Phuoc demeure avant tout un lieu sacré. Le sanctuaire principal, où trône une grande statue de Bouddha Shakyamuni, est un espace de recueillement empreint de solennité. Les murs intérieurs sont décorés de fresques retraçant la vie du Bouddha et des scènes illustrant des enseignements du bouddhisme Mahāyāna.

Les visiteurs peuvent également découvrir un couloir souterrain unique en son genre, nommé "Les 18 niveaux de l'enfer", où sont représentées des scènes de la rétribution karmique selon les croyances bouddhistes. Ce parcours, à la fois éducatif et impressionnant, incite les fidèles à réfléchir sur leurs actes et à vivre une vie empreinte de vertu.

La pagode Linh Phuoc ne se limite pas à sa dimension religieuse. Elle incarne aussi un témoignage vivant de la créativité vietnamienne. L’association entre matériaux recyclés et techniques artisanales ancestrales montre une volonté de préserver l’environnement tout en exprimant la dévotion religieuse à travers l’art. C’est un exemple frappant de la manière dont les traditions peuvent s’adapter et s’enrichir dans un contexte contemporain. Le lieu accueille également de nombreuses fêtes religieuses tout au long de l’année, en particulier lors du Nouvel An vietnamien ou de la fête de Vesak, célébrant la naissance du Bouddha. Ces événements attirent une foule de fidèles et de touristes venus partager des moments de spiritualité et de joie.

Un havre de paix au cœur du "Petit Paris" vietnamien

La ville de Dà Lat, affectueusement surnommée le "Petit Paris" du Vietnam, est déjà célébrée pour ses paysages romantiques, ses forêts de pins apaisantes et son climat tempéré. Dans ce cadre enchanteur, la pagode Linh Phuoc offre une expérience complémentaire, où se mêlent harmonieusement découverte culturelle, art sacré et quête spirituelle.

Facilement accessible en train touristique depuis la gare de Dà Lat ou en voiture, la pagode accueille les visiteurs toute la semaine. L'entrée est libre, bien qu'un don soit toujours apprécié pour soutenir l'entretien de ce lieu unique. C'est une halte idéale pour les voyageurs désireux de comprendre la richesse du bouddhisme vietnamien tout en admirant un véritable chef-d'œuvre d'architecture.

Bien plus qu'un simple lieu de culte, la pagode Linh Phuoc est une symphonie de couleurs, de formes et de symboles, une manifestation tangible de la foi et de l'ingéniosité humaine. En visitant ce sanctuaire extraordinaire, entre dans un monde où l'art et la spiritualité se confondent, offrant aux visiteurs une expérience à la fois esthétique, émotionnelle et méditative. Pour ceux qui souhaitent découvrir une facette unique du Vietnam, entre tradition et innovation, la pagode Linh Phuoc est un passage obligé à Dà Lat .

Texte et photos : Quang Châu/CVN