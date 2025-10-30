Inondations au Centre du Vietnam : plus de 22.000 personnes évacuées

À 17h30 le 29 octobre, 22.080 personnes issues de 7.253 foyers avaient été évacuées vers des zones sûres en raison des fortes pluies et des crues qui frappent le Centre et les Hauts plateaux du Vietnam. Les provinces les plus touchées sont Dà Nang, Huê, Quang Ngai, Quang Tri et Lâm Dông.

>> Plus de 211 millions de dôngs collectés en faveur des sinistrés des inondations

>> Le PM ordonne des mesures d'urgence face aux inondations dans le Centre

>> Le chef du Parti adresse une lettre de sympathie aux sinistrés et forces mobilisées

>> Aide d’urgence aux provinces sinistrées dans le Centre

Photo : VNA/CVN

Les intempéries ont fait 16 morts et disparus - dont 9 décès confirmés et 7 personnes portées disparues - ainsi que 15 blessés. Plus de 2 500 hectares de rizières et de cultures vivrières sont inondés, 549 hectares de vergers ont été endommagés, et plus de 127.000 habitations se retrouvent sous l'eau. On déplore également la perte de près de 9.500 têtes de bétail et de volaille.

Les infrastructures routières subissent de lourds dégâts : 11 routes nationales sont coupées par des glissements de terrain ou des inondations. À Huê, 38 points de glissement ont été recensés ; à Quang Ngai, plus de 150 talus se sont effondrés ; à Dà Nang, 1.880 m de routes ont été endommagés et 62.845 m³ de déblais ont été déplacés. Le trafic ferroviaire nord–sud est, lui aussi, partiellement interrompu.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s'est rendu sur le terrain, notamment à Huê et Dà Nang, afin de superviser les opérations de secours et la reconstruction. Les autorités locales poursuivent l'évaluation des dégâts et la mise en œuvre des mesures de réhabilitation.

VNA/CVN