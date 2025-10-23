Risques d’inondations et de glissements de terrain au Centre

Les restes de la tempête Fengshen se sont rapidement dissipés en mer, mais le Centre du Vietnam devrait connaître de fortes pluies prolongées du 23 au 28 octobre, augmentant les risques d’inondations généralisées, de crues soudaines et de glissements de terrain.

>> Fengshen agite la Mer Orientale et apportera de fortes pluies dans le Centre

>> Le Vietnam renforce la préparation pour faire face au typhon Fengshen

>> Typhon Fengshen : le gouvernement renforce les mesures de prévention

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Huong, chef de la division des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), la tempête s’est affaiblie plus rapidement que prévu en raison d’un air froid, sec et fort venant du nord.

De ce fait, les précipitations liées à sa circulation ont été inférieures aux prévisions. Cependant, après sa dissipation, des perturbations d’est, combinées à de l’air froid et au relief montagneux, devraient provoquer des pluies torrentielles et prolongées, qui s’intensifieront à partir du soir du 23 octobre.

Des pluies modérées à fortes ont déjà été enregistrées des provinces de Hà Tinh à Dà Nang, certaines zones ayant même connu de très fortes précipitations. Entre 19 h le 22 octobre et 8 h le 23 octobre, les précipitations totales ont atteint 80 à 150 mm à plusieurs stations, notamment à Hô Mac Khê à Hà Tinh (149,6 mm), Truong Xuân à Quang Tri (89,2 mm) et au parc national de Bach Ma à Thua Thiên-Huê (108 mm).

Du soir du 23 au 28 octobre, le niveau des crues devrait augmenter sur les rivières des provinces de Quang Tri à Quang Ngai, dans le Centre. Les niveaux d’eau de pointe des rivières Kiên Giang, Thach Han (Quang Tri), Bô et Huong (ville de Huê) pourraient atteindre les niveaux d’alerte 2-3, tandis que ceux des rivières Gianh, Vu Gia-Thu Bôn, Trà Khuc et Vê (Quang Ngai) pourraient dépasser les niveaux d’alerte 1-2. Le niveau de risque de catastrophe pour cette inondation est évalué à 2.

Les autorités ont mis en garde contre des risques élevés d’inondations généralisées dans les zones de basse altitude, de crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, et de glissements de terrain dans les régions montagneuses.

Les habitants sont invités à rester vigilants et à suivre attentivement les bulletins météorologiques officiels de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (VNMHA), du Centre national de prévision hydrométéorologique (nchmf.gov.vn), des stations météorologiques locales et des médias nationaux et provinciaux.

Nguyên Van Huong a souligné que toutes les prévisions publiées par la VNMHA reposent sur des données d’observation vérifiées, des systèmes de modélisation et des procédures techniques conformes aux normes de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

L’agence est également ouverte à la collaboration et au partage de données avec des scientifiques nationaux et internationaux afin de diffuser des alertes plus rapides et plus précises, aidant ainsi les communautés à se préparer et à minimiser les pertes liées aux catastrophes naturelles.

VNA/CVN