Cinéma vietnamien en fête à Hô Chi Minh-Ville

Le 21 novembre au soir, la salle de l’Indépendance, à Hô Chi Minh-Ville, a accueilli en grande pompe l’ouverture de la 24ᵉ édition du Festival du film vietnamien (2025), marquée par l’annonce de l’adhésion de la métropole du Sud au réseau des Villes créatives de l’UNESCO pour le cinéma.

L’événement a été organisé par le Département du cinéma (du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), en collaboration avec le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Photo : VNA/CVN

Se tenant du 21 au 25 novembre sous le thème : "Le cinéma vietnamien - Développement durable et intégration internationale dans une ère nouvelle", cette édition a réuni 144 œuvres représentatives émanant de 42 unités de production. Le programme en compétition comprend 16 longs-métrages de fiction, 36 documentaires, 14 films scientifiques et 21 films d’animation. Par ailleurs, 57 films de divers genres ont été sélectionnés pour la section panorama, offrant au public un vaste regard sur la création cinématographique actuelle.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’adhésion de la ville au Réseau des Villes créatives de l’UNESCO ne constituait pas un aboutissement, mais bien le point de départ d’un nouveau chapitre, porteur de responsabilités accrues dans la promotion d’un développement durable fondé sur la culture et la créativité. Le 24ᵉ Festival du film vietnamien est précisément l’occasion pour la métropole du Sud d’affirmer cette ambition, tout en réitérant sa position de capitale cinématographique du pays et son rôle actif au sein du réseau mondial des Villes créatives.

Photo : VNA/CVN

Jonathan Baker, chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, a pour sa part estimé que le festival, conjugué à la cérémonie d’annonce officielle, constituait une illustration vibrante de la force créatrice et de l’élan culturel de Hô Chi Minh-Ville. Il a souligné que l’ensemble des activités organisées dans le cadre de l’événement dessinait le portrait d’une ville jeune, ouverte et hospitalière.

"L’UNESCO se réjouit d’accompagner Hô Chi Minh-Ville et poursuivra une coopération étroite avec ses dirigeants ainsi qu’avec la communauté cinématographique, afin que cette reconnaissance devienne un véritable catalyseur d’effervescence culturelle, d’échanges internationaux et de développement durable", a conclu le représentant de l’UNESCO.

VNA/CVN