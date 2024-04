Affirmation de la marque vietnamienne sur la scène internationale

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon Vu Ba Phu, directeur de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce, le monde a des évaluations positives sur la marque nationale vietnamienne en raison des politiques et lignes directrices correctes du Parti, ainsi que de la direction et de la gestion drastiques et étroites du gouvernement dans les activités économiques, politiques, diplomatiques et culturelles, contribuant à améliorer le prestige ainsi que la position du Vietnam sur la scène internationale.

Parallèlement, les efforts inlassables du milieu des affaires dans l'instauration et le développement des marques de produits et d'entreprise, contribuent à accroître la valeur et la position de la marque nationale sur la scène internationale.

En outre, les activités dans le cadre du Programme de la marque nationale du Vietnam ont été déployées dans la bonne direction, contribuant activement au développement et à la promotion de l'image du Vietnam en tant que pays proposant des biens et des services de qualité sur le marché national et international. Cela a ainsi contribué à promouvoir la marque nationale vietnamienne et à amener le Vietnam dans le groupe des pays dotés de marques fortes dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Pour continuer à développer des marques et à augmenter la valeur des exportations des produits clés du Vietnam, en 2024 et dans les années suivantes, il est nécessaire de continuer à sensibiliser tous les organes concernés au rôle, à la signification et à la nécessité de développement des marques de produits dans les activités économiques.

En outre, les ministères, les départements et agences, les localités et les associations industrielles devraient évaluer la mise en œuvre des projets et programmes de développement des marques de produits pour les mettre à jour et les compléter.

Il est également nécessaire de prêter attention aux activités visant à améliorer la capacité d'instauration et de développement des marques pour les entités concernées, en se concentrant sur la garantie de la qualité des produits, l'innovation, la créativité et la capacité d’être pionniers sur le marché...

En particulier, il faudrait promouvoir le soutien à l'enregistrement, à la protection des marques, ainsi qu'à la promotion des principaux produits d'exportation et des produits potentiels du Vietnam sur le marché international.

Enfin, l'instauration et le développement des marques de produits doivent se faire simultanément aux trois niveaux : national, régional et local...

VNA/CVN